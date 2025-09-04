Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον ευχάριστο… πονοκέφαλο που έχει, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας αναφέρθηκε στη «δύναμη» της Εθνικής Ομάδας.

Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη για την πρώτη «μάχη» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθεί την 1η αγωνιστική τη Λευκορωσία και θέλει να ξεκινήσει με νίκη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στην πληθώρα επιλογών που έχει στο ρόστερ του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει έναν… ευχάριστο πονοκέφαλο!

Παράλληλα, στάθηκε και στο γεγονός πως κάποιοι παίκτες μπορεί να μην έχουν πολλά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους, αλλά τόνισε πως η δύναμη του γκρουπ βοηθά, συνολικά, ώστε να παρασυρθούν όλοι.

Από την μεριά του, ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε για την στήριξη που λαμβάνει η Εθνική από τον κόσμο της, τονίζοντας πως είναι έξτρα ώθηση και δύναμη.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για την έλλειψη ρυθμού: «Είναι μεγάλη ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, όταν παρουσιάζονται μικροπροβλήματα ξεπερνιούνται. Πάντα ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος προπονητικά. Υπάρχουν θέματα στην αρχή του καλοκαιριού, που τον εκάστοτε προπονητή βάζουν προβληματισμούς. Είμαστε πραγματικά ένα πολύ καλό γκρουπ, που αντιμετωπίζει σοβαρά τις προκλήσεις που έχει μπροστά του. Καταλαβαίνετε και από τις απαντήσεις του Τάσου το πόση σοβαρότητα δείχνουν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Οπότε τα μικροπροβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μαζί».

Για το αν θα κάνει επιλογές έχοντας στο μυαλό του και το επόμενο ματς: «Όχι, πιστέψτε με, όχι. Το μόνο παιχνίδι που μόνο σκεφτόμουν την εξέλιξη του ματς ήταν αυτά τα δύο με τη Σκωτία. Πάντα το πρώτο επίσημο ματς είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε έμπειρους παίκτες που έχουν αρκετά επίσημα ματς. Η δύναμη του γκρουπ πάντα παρασύρει και κάποιους παίκτες που μπορεί να μην έχουν τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών. Θα βάλουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και μετά θα σκεφτούμε το ματς με τη Δανία».

Για τo τι τον προβληματίζει από τη Λευκορωσία: «Είναι μία ομάδα που την τελευταία διοργάνωση ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι ομάδα που δύσκολα κερδίζει και δύσκολα χάνει. Αμύνεται χαμηλά. Έχουν ήδη αρκετά περισσότερα ματς από εμάς. Πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι με υπομονή για να το κερδίσουμε, ο στόχος μένει ίδιος. Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να εκπληρώσουμε τον στόχο μας. Να δείξουμε σεβασμό στον αντίπαλο και να δείξουμε σοβαρότητα».

Για το αν έχει πονοκέφαλο λόγω των πολλών επιλογών: «Προβληματίζομαι και δεν είναι η πρώτη φορά. Η διάθεση που δείχνουν οι παίκτες όταν είμαστε μαζί, αυτοί που παίζουν και αυτοί που μπαίνουν. Έχω ευχάριστο πονοκέφαλο. Δεν μπορώ να εκφράσω κανένα παράπονο, για τις προπονήσεις που κάνουν, για τη διάθεση που δείχνουν. Μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία ξεκινάει και ο πονοκέφαλος».

Για το γεγονός ότι χαμογελαστούς ακόμα και τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν: «Μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτό το θέμα. Όλοι τους έπαιζαν και όσοι χρειαζόταν να παίξουν και σε παιχνίδια που ήταν ιδιαίτερης σημασίας. Θα υπάρχει στεναχώρια όταν δεν παίζεις και είναι φυσιολογικό. Είναι προσωρινό και φυσιολογικό. Έρχονται παιδιά με μεγάλη διάθεση και δουλεύουν με μεγάλη διάθεση. Θέλουν να πετύχουν κάτι που θα σημαδέψει μία ολόκληρη γενιά. Ελπίζω αυτό να διατηρηθεί και στη συνέχεια της διοργάνωσης».

Για το τι έχει αλλάξει από όταν ανέλαβε: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ίδια αίσθηση έχω με την πρώτη ημέρα, απλά έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος και αυτές που έχουμε εμείς. Το ποδόσφαιρο στο οποίο οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν, οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει ως ομάδα. Να καταλάβουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και να ανταποκριθούμε σωστά, έχουμε διάθεση να βελτιωνόμαστε. Έχουμε και νέα παιδιά που μπήκαν σε καλό τάιμινγκ».

Για τη σπίθα που υπάρχει: «Ως ομάδα δουλεύομε με πολύ φυσιολογικό τρόπο. Είμαστε σε καλό σημείο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε γενιά που δεν ήθελε να πάει σε μία μεγάλη διοργάνωση. Όλοι το ήθελαν, εσείς, ο κόσμος. Για μένα πάντα έχει σημασία να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και να πραγματοποιούνται βάσει της απόδοσης και της ομάδας. Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά, σε σχέση με το Nations League. Είναι φυσιολογικό όταν έχεις καλά αποτελέσματα να υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, δεν έγινε ξαφνικά τώρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σταθερότητα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για τις πιθανότητες. Να είμαστε προσγειωμένοι δυνατοί, έχουμε δυνατούς αντιπάλους στο γκρουπ. Στο τέλος πιστεύω ότι θα περάσουν οι καλύτεροι. Πρέπει να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είναι διαδικασία τριών μηνών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για την προετοιμασία».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Τάσος Μπακασέτας:

Για την απουσία της Εθνικής από μεγάλες διοργανώσεις: «Για να είμαι ειλικρινής… Σίγουρα υπάρχει άγχος όταν αγωνίζεσαι για την Εθνική. Είναι δημιουργικό άγχος, συνοδεύεται από μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε πολύ να προκριθούμε στο Μουντιάλ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία συμμετοχή της Εθνικής σε μεγάλη διοργάνωση».

Για το τι έχει πλέον η Εθνική: «Δεν θέλω να ψάξω για δικαιολογίες, ότι έλειπε κάτι. Υπήρχε εμπειρία και ταλέντο. Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί νέοι παίκτες. Σίγουρα σημαντικός είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκοράρουμε πιο εύκολα, κάτι που είναι ευχάριστο τόσο για τους παίκτες όσο και για τον κόσμο. Στόχος μας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το πλάνο της ομάδας: «Πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή, ο οποίος γνωρίζει τι χρειάζεται. Να είμαστε πιο αποδοτικοί. Θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ώστε αυτά τα παιχνίδια να κλείσουν με θετικό πρόσημο».

Για την κλήρωση: «Ήταν καλή κλήρωση για εμάς, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν υπάρχουν φαβορί σε τέτοιες διοργανώσεις. Τη διαφορά την κάνουν η θέληση, η συγκέντρωση -όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από το ματς με τη Λευκορωσία».

Για τους στόχους στους αγώνες: «Με έξι βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Προς το παρόν έχουμε μπροστά μας το ματς της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που ο κόσμος είναι κοντά μας. Είναι έξτρα ώθηση και δύναμη. Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση. Ο κόσμος βλέπει πόσο έτοιμοι και παθιασμένοι είμαστε, και θέλουμε να του το ανταποδώσουμε».