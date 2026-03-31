Η Εθνική Ελπίδων υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα στα προκριματικά του EURO U21, με τη Γερμανία να καταφέρνει κάτι που είχε περίπου 1.5 χρόνο!

Σε ένα ματς που είχε τις ευκαιρίες της, η Γερμανία μπόρεσε να κρατήσει το… μηδέν, ενώ με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο πήρε τη νίκη.

Πλέον, τα δεδομένα στον όμιλό μας έχουν «αλλάξει». Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες συνεχίσουν με νίκες, τότε η «γαλανόλευκη» θα ελπίζει στην πρόκριση, μόνο ως «δεύτερη καλύτερη».

Σε ένα αποτέλεσμα, που η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη δεν είχε «συνηθίσει» για αρκετό καιρό. Κι αυτό, γιατί αν δούμε τα αποτελέσματά της τον τελευταίο καιρό, ανεξάρτητα διοργάνωσης είχε μείνει αήττητη για περίπου 1.5 χρόνο!

Το «τρελό» σερί της Εθνικής

Για την ακρίβεια, για να βρούμε την τελευταία ήττα της Εθνικής, θα πρέπει να γυρίσουμε στον Οκτώβρη του 2024. Τότε, και πάλι για τα προκριματικά του EURO U21, αλλά αυτή τη φορά, απέναντι στην Κροατία.

Τότε, η Εθνική Ελπίδων είχε ηττηθεί εκτός έδρας με 3-2, σε ένα ματς που ήταν και η «αφετηρία» της, για ένα «τρελό» σερί.

Είτε φιλικό, είτε επίσημο ματς, η «γαλανόλευκη» είχε 10 αήττητα παιχνίδια, με τρεις ισοπαλίες και επτά νίκες!

Μάλιστα, τα έξι «τρίποντα» που πήρε ήταν συνεχόμενα και ήρθαν στα προκριματικά του EURO U21.

Με τη Γερμανία να βάζει «τέλος» σε μία ξέφρενη πορεία και μένει να φανεί κατά πόσο θα «στοιχίσει» την «επίσημη αγαπημένη» αυτό το αποτέλεσμα.