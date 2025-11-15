Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, με τους οποίους θα ξεκινήσει η Εθνική Ελλάδας την αναμέτρηση κόντρα στη Σκωτία (15/11, 21:45).

Ώρα για Εθνική! Η «γαλανόλευκη» μπορεί να μην διεκδικεί πλέον την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις για τα προκριματικά.

Η πρωτελευταία της «αποστολή» είναι απέναντι στη Σκωτία (15/11, 21:45) στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 5η αγωνιστική των ομίλων.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την Ελλάδα, κάτω από την εστία θα είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Αριστερά και δεξιά στην άμυνα θα παίξουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας και Γιώργος Βαγιαννίδης.

Στα στόπερ θα είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στο κέντρο θα παίξουν οι Χρήστος Μουζακίτης, Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ πιο προωθημένο ρόλο θα έχει ο Τάσος Μπακασέτας.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Χρήστος Τζόλης, στο άλλο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και στην κορυφή θα είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Τισμίκας, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μουζακίτης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Τριάντης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωστούλας, Μάνταλος, Χατζηδιάκος, Σιώπης, Μασούρας, Τεττέη.