Η Δανία βρήκε και δεύτερο γκολ κόντρα στην Ελλάδα. Ξανά σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Αντρέας Κρίστεστεσεν, πήρε τη… θέση του Μίκελ Ντάμσγκαρντ.

Όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα. Η Δανία πίεσε από την αρχή πάρα πολύ.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Βίκτορ Φρόχολντ, με μία ατομική ενέργεια λίγο έλειψε να κάνει το 0-1! Τότε ήταν που οι Σκανδιναβοί πήραν τα… πάνω τους και άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικοί.

Λίγα δευτερόλεπτα, «χτύπησε» και ο Μίκα Μπίρεθ, με κεφαλιά από κοντά. Ωστόσο, ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν στη σωστή θέση και μπόρσε να μπλοκάρει την μπάλα. Ωστόσο, το γκολ δεν άργησε να έρθει ο Μίκελ Ντάμσγκαρντ με ένα άπιαστο σουτ έκανε το 0-1.

Η «γαλανόλευκη» στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πιο απειλητική. Μπόρεσε να βρει τις ευκαιρίες, αλλά τα «χάλαγε» στην τελική προσπάθεια.

Τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα στο 62ο λεπτό. Η Δανία βρήκε και δεύτερο γκολ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ο Αντρέας Κρίστεσεν διένυσε πολλά μέτρα με την μπάλα και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Ένα σκορ, που κάνει πολύ δύσκολο το έργο της Εθνικής, ώστε να μπορέσει να πάρει κάτι από το ματς.