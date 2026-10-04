Ένα μεγάλο «πλήγμα», αφού η Εθνική δεν θα έχει τον Χρήστο Τζόλη κόντρα στη Γερμανία (04/10, 21:45). Τι «χάνει» η Ελλάδα απ’ την απουσία του;

Σε ένα από τα σημαντικότερα ματς η Εθνική δεν θα έχει ένα από τα δυνατά της «όπλα».

Η Ελλάδα σε λίγες ώρες αντιμετωπίζει τη Γερμανία (04/10, 21:45) στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να «κλειδώσει» τα προημιτελικά του Nations League.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα έχει μαζί της τον Χρήστο Τζόλη. Ο Έλληνας εξτρέμ τραυματίστηκε απέναντι στην Ολλανδία (01/10, 2-2).

Πώς η Ελλάδα μπορεί να «κλειδώσει» τα προημιτελικά του Nations League κόντρα στη Γερμανία Κι όμως, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League απέναντι στη Γερμανία (04/10, 21:45)!

Η «πρώτη εικόνα» δείχνει ότι ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ θα μείνει στα «πιτς» για περίπου 2-3 εβδομάδες.

Επομένως, αποχώρησε από το καμπ της Εθνικής και επέστρεψε στην Αγγλία, για να ξεκινήσει την αποκατάστασή του.

Τι «χάνει» η Ελλάδα από την απουσία του ποδοσφαιριστή της;

Η απουσία του Χρήστου Τζόλη

Ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικός και στα πρώτα τρία ματς της «γαλανόλευκης». Τα συνολικά λεπτά που πρόλαβε να παίξει ήταν 189, έχοντας ένα γκολ.

Ο 24χρονος εξτρέμ είχε κατά μέσο όρο 2.7 σουτ ανά παιχνίδι, αλλά και 1.7 πάσες-κλειδιά!

Παράλληλα, βοηθούσε και αμυντικά, έχοντας 2.3 επανακτήσεις της μπάλας ανά ματς.

Στις μεταβιβάσεις του είχε 76% επιτυχία (21 εύστοχες ανά ματς), ενώ «κέρδιζε» και 2.7 μονομαχίες σε κάθε αναμέτρηση.

Πέραν των αριθμών η απουσία του Χρήστου Τζόλη έχει και άλλη «μετάφραση».

Μιλάμε για έναν παίκτη που «τραβάει» την προσοχή των αντιπάλων του, ενώ με μία κίνησή του μπορεί πολλές φορές να αλλάξει το ματς.

🇬🇷 Greece manager Ivan Jovanović has revealed Christos Tzolis initially 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘𝗗 to be substituted against Netherlands.



🗣️ "How am I supposed to handle it? I’m his coach, I tell him to come off and he tells me: ‘I’m not coming off.’ What am I supposed to do?



I think this… pic.twitter.com/bbQCIfeEEh — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 2, 2026

Τόσο με τις εκτελέσεις του στα στημένα, όσο και με μία «έμπνευση» της στιγμής.

Σε ένα μεγάλο «πλήγμα» που την Εθνική που θα τον στερηθεί από το ματς με τη Γερμανία (04/10, 21:45).