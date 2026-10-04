Κι όμως, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League απέναντι στη Γερμανία (04/10, 21:45)!

Το τελευταίο «τεστ» σε αυτή τη μεγάλη διακοπή ξεκινάει σε λίγες ώρες για την Εθνική. Η «γαλανόλευκη» θα συναντήσει, μέσα σε λίγες ημέρες, ξανά τη Γερμανία (04/10, 21:45).

Όμως, αυτή τη φορά η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Σε ένα ματς που μπορεί να καθορίσει πολλά για το μέλλον της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας αήττητη με επτά βαθμούς.

Στη συνέχεια ακολουθεί η Ολλανδία που έχει πέντε βαθμούς, ενώ στους τέσσερις έχει μείνει η Γερμανία. Φυσικά, υπάρχει και η Σερβία, η οποία δεν έχει κάνει ακόμα «σεφτέ» στον όμιλο.

Γι’ αυτό και υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο που μπορεί να «κλειδώσει» την παρουσία της Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League, απ’ την 4η αγωνιστική των ομίλων.

Τι πρέπει να κάνει; Να κερδίσει τη Γερμανία, με οποιοδήποτε σκορ!

Αν η Ελλάδα πάρει το «τρίποντο», τότε θα έχει στο «τσεπάκι» της τις θέσεις 1-2, αφού η μοναδική ομάδα που θα μπορέσει να την προσπεράσει θα είναι η Ολλανδία.

Σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο τα πάντα θα είναι «ανοιχτά» εν όψει της άλλης διακοπής.

Υπενθυμίζουμε, πως τις τελευταίες δύο αγωνιστικές η Εθνική θα αντιμετωπίσει αρχικά την Ολλανδία εκτός έδρας (13/11, 21:45) και τη Σερβία εντός (16/11, 21:45).

Το step-up του Βαγγέλη Παυλίδη δεν περνά απαρατήρητο Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει βγει μπροστά σε πολλά επίπεδα για την Εθνική Ελλάδας σε αυτή την «καυτή» τριάδα αγώνων.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής: