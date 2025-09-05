Πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί για Ελλάδα-Λευκορωσία (05/09, 21:45) και πώς θα κλείσετε θέση δίπλα στην Εθνική.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 το βράδυ της Παρασκευής (05/09, 21:45) απέναντι στη Λευκορωσία, χρειάζεται την υποστήριξη του κόσμου της.

Ήδη, περίπου 17 με 18.000 κόσμου έχουν «κλείσει» μία θέση στις κερκίδες του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το ίδιο και για το ματς με τη Δανία, όπου ο αριθμός είναι μεγαλύτερος των 20.000!

Πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας; Απλώς ακολουθήστε τον σύνδεσμο, πατώντας ΕΔΩ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ, για το Ελλάδα-Λευκορωσία:

«Με φόντο την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας σε Μουντιάλ, άρχισε η πώληση των απλών εισιτηρίων για τους αγώνες με την Λευκορωσία (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 21:45) και την Δανία (Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δύο αναμετρήσεις αποτελούν τις πρώτες από τις τρεις, συνολικά, εντός έδρας που έχει μπροστά της η Εθνική στα προκριματικά, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στους πρόσφατους εντός έδρας αγώνες, στους οποίους σημειώθηκαν διαδοχικά sold out, έχει ανανεώσει τη σχέση της ομάδας με τον φίλαθλο κόσμο. Η δυναμική στήριξη της εξέδρας αποδείχθηκε καταλυτική, στέλνοντας το μήνυμα πως η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά και έχει επανακτήσει την ικανότητα να ενώσει τις Ελληνίδες και τους τους Έλληνες πίσω από έναν κοινό στόχο.

Η Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, με δεδομένο ότι η ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει και πάλι σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, παλμό και ενθουσιασμό!

Για αγορά εισιτηρίου πατήστε ΕΔΩ».