Η Άρσεναλ έδωσε ένα «χρυσάφι» στον Mικέλ Αρτέτα και τον έκανε με μεγάλη διαφορά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή που «κυκλοφορεί» στην Αγγλία!

Και τελικά, ο Μικέλ Αρτέτα ήταν ο προπονητής που έβαλε «στοπ» στην… άγονη περίοδο της Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» κυνηγούσαν για πολύ καιρό ένα πρωτάθλημα. Αρκετές φορές έφτασαν κοντά στην πηγή, αλλά ποτέ δεν ήπιαν νερό, μέχρι να έρθει το 2026.

Οι Λονδρέζοι πραγματοποίησαν μία εξαιρετική σεζόν και στο τέλος κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα, μετά από 22 χρόνια.

Forward together.



Mikel Arteta is here to stay ❤️ pic.twitter.com/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Γι’ αυτό και η Άρσεναλ θέλησε να ανταμείψει τον «αρχιτέκτονά» της δίνοντάς του και νέα συμβόλαιο.

Ο Μικέλ Αρτέτα έβαλε την υπογραφή για μία νέα συμφωνία, που θα τον κρατήσει στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2030!

Σε ένα deal που αν δεν αλλάξει, τότε ο Ισπανός προπονητής θα μείνει στην ομάδα του, για 11 συνεχόμενα χρόνια.

Mikel Arteta has signed a new long-term contract with Arsenal, which will run until June 2030 🚨 pic.twitter.com/zXejzY5e83 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 7, 2026

Το προηγούμενο συμβόλαιο έφτανε στο τέλος του το επόμενο καλοκαίρι, με τον Μικέλ Αρτέτα να λαμβάνει περίπου 10.000.000 λίρες τον χρόνο.

Ωστόσο, για να ανανεώσει πήρε μία πολύ γενναία αύξηση. Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του εξωτερικού, η νέα συμφωνία έχει αξία λίγο πάνω από τις 20.000.000 λίρες, μαζί με τα μπόνους!

Ένα συμβόλαιο που αυτόματα τον κάνει και τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League.

BREAKING: Mikel Arteta has signed a new contract with @Arsenal ✍️



The Premier League's longest-serving manager isn't going anywhere 🔴 pic.twitter.com/TGyiMbP0UN — Premier League (@premierleague) October 7, 2026

Και μάλιστα, κανείς δεν «πλησιάζει» τα νούμερά του. Πλέον, στη δεύτερη θέση έχουμε τους Όλιβερ Γκλάσνερ και Τσάμπι Αλόνσο, που τα συμβόλαιά τους είναι στις 13.000.000 λίρες!

Σχεδόν τα μισά από όσα «κερδίζει» ο Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ, με το νέο του συμβόλαιο.