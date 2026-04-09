Μία μεγάλη αναμέτρηση ξεκινάει σε λίγες ώρες για την ΑΕΚ. Ποιους παίκτες σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04, 19:45);

Η ΑΕΚ ξεκινάει το «ταξίδι» της στα προημιτελικά του Conference League. Η «Ένωση», μετά την εξαιρετική της πορεία στη League Phase, την πρόκριση απέναντι στην Τσέλιε θα βρει στον δρόμο της τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν την πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στη Μαδρίτη (09/04, 19:45), σε μία αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια.

Ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα; Αρχικά, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα προβεί σε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς.

O Θωμάς Στρακόσια θα είναι κάτω από την εστία. Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους.

O Μάρκο Νίκολιτς και ο Ορμπελίν Πινέδα εκπροσώπησαν την ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του πρώτου αγώνα με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του UEFA Conference League. #AEKFC #UECLhttps://t.co/tHJUYW3yCO — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) April 8, 2026

Στο αριστερό άκρο της άμυνας, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (05/04, 0-1) έβαλε σκέψεις στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Τζέιμς Πενράις μοιάζει να έχει το προβάδισμα έναντι του Σταύρου Πήλιου.

Στα χαφ Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν θα διατηρήσουν τη θέση τους, όπως θα συμβεί και με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Τι θέλει να αποφύγει ο Νίκολιτς απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για όλα όσα θέλει να αποφύγει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04, 19:45).

Στο άλλο «φτερό» της επίθεσης Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Ρομπέρτο Περέιρα «παίζουν» για μία φανέλα, με τον πρώτο να έχει ένα προβάδισμα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ από πίσω του θα παίξει ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (Πήλιος), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (Περέιρα), Βάργκα, Γιόβιτς.