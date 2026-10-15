Όσα αναφέρει ο κανονισμός για τη φάση στο Σαχτάρ-ΑΕΚ, με την αλλαγή του Γιόβιτς, που έφερε την αργοπορημένη είσοδο του Βάργκα.

Η ΑΕΚ, αν και προηγήθηκε, δέχθηκε την ήττα με 3-1 (14/10) από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» είδε την ουκρανική ομάδα να περνά μπροστά στο σκορ στο 80ο λεπτό, σε μία φάση της αναμέτρησης όπου αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο.

Αυτό συνέβη διότι, κατά την αντικατάσταση του Λούκα Γιόβιτς από τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο τέταρτος διαιτητής έκρινε πως ο Σέρβος επιθετικός καθυστερούσε κατά την αποχώρησή του, με αποτέλεσμα ο Ούγγρος να μην μπορεί να περάσει κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, όφειλε να παραμείνει στην πλαϊνή γραμμή, τουλάχιστον για ένα λεπτό.

Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς θεωρεί άδικο το αποτέλεσμα με τη Σαχτάρ για την ΑΕΚ; Ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε για ποιον λόγο θεωρεί πως το τελικό αποτέλεσμα με τη Σαχτάρ αδικεί την ΑΕΚ.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο κανονισμός για τη συγκεκριμένη φάση:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ:

Μόλις ο διαιτητής κάνει νεύμα να γίνει η αντικατάσταση ή σηκωθεί ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο παίκτης που αντικαθίσταται πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Εάν δεν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο εγκαίρως, πρέπει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό, αλλά ο αναπληρωματικός δεν μπορεί να μπει, μέχρι την πρώτη διακοπή που θα γίνει μετά από ένα λεπτό (με τον χρόνο να μετρά συνεχώς), μετά την επανέναρξη.

Δεν ισχύει εάν ο παίκτης είναι σαφώς τραυματισμένος».