Ο Μάρκο Νίκολιτς εξήγησε για ποιον λόγο θεωρεί πως το τελικό αποτέλεσμα με τη Σαχτάρ αδικεί την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ είχε για μεγάλο διάστημα ένα πολύ καλό πρόσωπο κόντρα στη Σαχτάρ, όμως στο φινάλε η ουκρανική ομάδα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από το «Στάμφορντ Μπριτζ» (14/10, 3-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Αν και η «Ένωση» προηγήθηκε με τον Μάγιερ, δέχθηκε την ισοφάριση λίγα λεπτά αργότερα, με τον Πεδρίνιο να ευστοχεί από τη λευκή βούλα. Εν τέλει, το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε από δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, από τους Τομπίας και Μεντόσα, χαρίζοντας τη νίκη στη Σαχτάρ.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα του MEGA, τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί πως η ΑΕΚ αδικείται από το τελικό αποτέλεσμα.

Two late goals secure three points for Shakhtar 🧡#UCL pic.twitter.com/NeuguSCLTB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Είμαι ικανοποιημένος, ήμασταν επιθετικοί είχαμε δυναμισμό, ευκαιρίες και κανονικές και από στημένες φάσεις, μας γύρισε τη πλάτη η τύχη. Βεβαίως επηρεάστηκαν οι φάσεις από τις αποφάσεις του διαιτητή.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δόθηκε το πέναλτι, αυτοί σκόραραν από το τίποτα, το αποτέλεσμα είναι άδικο θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας.

Ήταν χαμένη ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί όπως είπα παίξαμε καλύτερα, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, όταν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου, που ήταν πολλές για να πάρουμε το αποτέλεσμα, και με τις περίεργες αποφάσεις για την άλλη πλευρά, πήρε περίεργη τροπή το παιχνίδι και είμαι πολύ απογοητευμένος».