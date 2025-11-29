Μονακό – Παρί

Την πρώτη του σεζόν ως πρώτος προπονητής σε ανδρική ομάδα, ο Σεμπαστιάν Ποκολόνι κατέκτησε πρωτάθλημα με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Επιτυχία που στις 10 Οκτωβρίου έκανε τη διοίκηση της Μονακό να τον φέρει στο Πριγκιπάτο στη θέση του Χούτερ. Ο Αυστριακός τεχνικός έφυγε με ρεκόρ 4-2-2, όμως τα πράγματα πηγαίνουν πολύ χειρότερα με τον 38χρονο Βέλγο. Ξεκίνησε με δύο νίκες με καλές εμφανίσεις και ξαφνικά η ομάδα έχει πάρει την κάτω βόλτα. Τρεις ήττες στη σειρά στο πρωτάθλημα με τραγική εικόνα. Εντός έδρας 0-1 από την Παρί F.C. και δύο «4άρες»: 1-4 από τη Λανς, 4-1 στη Βρετάνη από τη Ρεν. Προβλήματα στην άμυνα που φάνηκαν και στο 2-2 στην Κύπρο με την Πάφο.

Η Παρί θα πάει στο Πριγκιπάτο νιώθοντας την πίεση της Μαρσέιγ. Χρειάζεται τη νίκη και, όταν μπαίνει συγκεντρωμένη, δεν υπάρχει ομάδα στη Γαλλία που να μπορεί να την κοντράρει. Αν ήταν καλά η Μονακό, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη συζήτηση, όμως η αμυντική της εικόνα είναι άθλια και αρχίζει να προβληματίζει η επιλογή Ποκολόνι. Το διπλό στο 1,60.

Μίλαν – Λάτσιο

Δεν ήταν καλύτερη, γλίτωσε από πέναλτι, δέχτηκε πίεση, όμως πέτυχε μία τεράστια νίκη η Μίλαν στο ντέρμπι επί της Ίντερ. Αποτέλεσμα που την έφερε στη 2η θέση, στο -2 από τη Ρόμα. Συνολικά η φετινή Μίλαν του Αλέγκρι δείχνει πως τα πηγαίνει καλά στα μεγάλα παιχνίδια. Έχει κερδίσει 2-1 εντός τη Νάπολι, έχει πάρει 0-0 στη Γιουβέντους, 1-1 στο Μπέργκαμο, έχει κερδίσει 1-0 τη Ρόμα και την περασμένη Κυριακή έκανε το «διπλό» σαν τυπικά φιλοξενούμενη με την Ίντερ.

Η Λάτσιο αντίθετα δείχνει έναν «σοφτ» χαρακτήρα. Πρόσφατα έπαιξε στο Μεάτσα με την Ίντερ και έχασε εύκολα και καθαρά με 2-0. Έχει δυναμική η ομάδα του Αλέγκρι· ο άσος στο 1,62.

Πληρώνουν τα γκολ στα ντέρμπι!

Σεβίλλη – Μπέτις

Ντέρμπι Ανδαλουσίας. Η Σεβίλλη του Αλμέιδα, παίζοντας ένα παιχνίδι πάθους, έντασης και επιθετικότητας, τα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα, δύσκολα κρατάει το μηδέν, τουλάχιστον όμως βρίσκεται στη μέση του πρωταθλήματος και περιμένει να βρει ένα φορμάρισμα για να διεκδικήσει ευρωπαϊκές θέσεις.

Η Σεβίλλη φέτος μετρά 9/13 goal-goal. Υποδέχεται στο τοπικό ντέρμπι μίσους τη Μπέτις, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η μεγάλη ομάδα της πόλης. Η Μπέτις βρίσκεται στην 5η θέση και προέρχεται από δύο προβληματικά παιχνίδια. Δεν ήταν καλή ούτε στο 1-1 στο Μεστάγια ούτε στο εντός έδρας 1-1 με τη Χιρόνα. 9/13 goal-goal μετρά και η ομάδα του Πελεγκρίνι. Αξίζει το αμφίσκορο στο 1,73.

Τσέλσι – Άρσεναλ

Τεράστιο παιχνίδι. Η Άρσεναλ μεσοβδόμαδα κέρδισε και την Μπάγερν, φωνάζοντας στον πλανήτη του ποδοσφαίρου πως φέτος είναι ικανή για τα πάντα. Είναι δεδομένο πως αυτή την εποχή φαντάζει σαν η καλύτερη – για την ακρίβεια η πιο πλήρης – ομάδα στην Ευρώπη.

Τεράστια νίκη όμως πέτυχε και η Τσέλσι, με εμφατικό 3-0 απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Η Άρσεναλ θα δώσει αυτόν τον απαιτητικό αγώνα στο Στάμφορντ Μπριτζ χωρίς τον καλύτερό της αμυντικό, τον Γκάμπριελ, δίχως το μυαλό της, τον Όντεγκααρντ, και χωρίς τον βασικό στράικερ Γιόκερες. Η διαφορά της τη φετινή χρονιά είναι πως δημιουργήθηκε το καλοκαίρι ένα ρόστερ που μπορεί να αντέξει τις απουσίες.

Η Τσέλσι βρίσκεται στο -6, η νίκη επί της Μπαρτσελόνα και η εμφάνισή της πιστεύω πως θα της ανοίξει την όρεξη. Η Άρσεναλ έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη, όμως θεωρώ πως χωρίς τον Γκάμπριελ στο Στάμφορντ Μπριτζ θα λυγίσει και θα δεχτεί ένα γκολ. Πηγαίνω στο Goal-Goal στο 1,74.

Σάββατο (29/11)

18:00 Μονακό – Παρί 2 @ 1,60

21:45 Μίλαν – Λάτσιο 1 @ 1,62

Κυριακή (30/11)

17:15 Σεβίλλη – Μπέτις Goal-Goal @ 1,73

18:30 Τσέλσι – Άρσεναλ Goal-Goal @ 1,74