Επιστρέφει η δράση και η στήλη με την στοιχηματική ανάλυση των ευρωπαϊκών ντέρμπι.

Μπάγερν-Λειψία

Η Μπάγερν ενισχύθηκε με τις προσθήκες των Ντίαζ και Τα, που ξεκίνησαν βασικοί στον τελικό του Σούπερ Καπ με τη Στουτγκάρδη. Ανοιχτό παιχνίδι ο τελικός, η Μπάγερν επικράτησε με 2-1 με τέρματα των Κέιν και Ντίαζ. Ανοιχτό παιχνίδι με ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τη Στουτγκάρδη να μειώνει στις καθυστερήσεις. 2,38-1,89 xG. Την τεχνική ηγεσία της Λειψίας ανέλαβε ο Όλε Βέρνερ, που είχε μία πετυχημένη τετραετία στη Βέρντερ Βρέμης. Επιθετικός προπονητής. Μέχρι στιγμής στα φιλικά, η Λειψία τελείωσε με δύο ήττες, 1-2 με Αταλάντα και Λειψία. Την περασμένη εβδομάδα κέρδισε 2-4 στο κύπελλο τη Σαντχάουζεν. Συνολικά δείχνει ομάδα που θα φέρει πολλά Goal/Goal με over 2,5, το οποίο δίνεται σε απόδοση 1,80.

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ

Άρεσε στην πρεμιέρα της η νέα εκδοχή της Σίτι, που επικράτησε με 0-4 στην έδρα της Γουλβς με 0,56-2,47 xG. Ταιριάζει απόλυτα στο ποδόσφαιρο του Πεπ ο Ράιντερς. Ο Ολλανδός χαφ είχε γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του και δείχνει πως θα πάρει τον ρόλο που για χρόνια είχε ο Ντε Μπρούιν. Θετικό που ξεκίνησε με δύο τέρματα ο Χάαλαντ, που πέρυσι είχε μία προβληματική σεζόν. Καλά δείγματα δείχνει η Τότεναμ στις πρώτες μέρες του Φρανκ. Έδωσε μάχη στο Σούπερ Καπ με την Παρί, αλλά στα πέναλτι δέχθηκε δύο τέρματα στο τέλος, ενώ στην πρεμιέρα είχε εύκολο έργο με την Μπέρνλι, την οποία επικράτησε με 3-0, 2,32-0,91 xG. Θετικό που έστω απέναντι στην Μπέρνλι κράτησε το μηδέν στην άμυνα η Τότεναμ, κάτι που δεν συνέβαινε με τον Ποστέκογλου. Καλά δείγματα δείχνει στο ξεκίνημα ο Κούντους, που έδωσε δύο ασίστ και μοιάζει για βαρβάτη προσθήκη. Έχασε τον παικταρά Έζε της Κρίσταλ Πάλας μέσα από τα χέρια της, που κατέληξε στην Άρσεναλ. Μου άρεσε η Σίτι, χρειάζεται καλό ξεκίνημα ο Γκουαρντιόλα, θετικό που έχει πάρει μπρος νωρίς ο Χάαλαντ. Ο άσος στο 1,57.

Λιλ – Μονακό

Δύσκολο έργο θα έχει φέτος ο Ζενεσιό, κάτι που φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στην έδρα της Μπρεστ. Παρότι προηγήθηκε με 0-2 και 2-3, δεν κράτησε τη νίκη και στην πραγματικότητα πρέπει να νιώθει τυχερή που πήρε την ισοπαλία. Δέχτηκε πίεση και έδειξε αδυναμίες, καθώς η Μπρεστ είχε 18 τελικές στο 3-3 με 2,01-1,62 xG. Έφυγε ο ηγέτης Ντέιβιντ, πουλήθηκε στην Παρί ο τερματοφύλακας Σεβαλιέ και πήγαν στην Πρέμιερ ο στόπερ Ντιακιτέ και ο μπακ Γκούντμουσον. Τεράστιες απώλειες που δεν καλύφθηκαν. Η Μονακό έβαλε στο ρόστερ τον Πογκμπά, που θα αργήσει να μπει. Πήρε ελεύθερο τον Ντάιερ, που σκόραρε στην πρεμιέρα με τη Χάβρη, τον Φάτι και τον έμπειρο τερματοφύλακα Χαντέρσκι. Δεν έχασε κάποιον σημαντικό παίκτη από τον κορμό, ενώ έμεινε ο πετυχημένος τεχνικός Χούτερ. Εύκολο έργο είχε η Μονακό στην πρεμιέρα, κέρδισε με 3-1 τη Χάβρη με 1,76-0,60 xG. Δύσκολο να μην έχει γκολ το παιχνίδι, πιο έτοιμη δείχνει η Μονακό στο ξεκίνημα. Το Χ2 με OVER 1,5 στο 1,78.

Παρασκευή

21:30 Μπάγερν-Λειψία Goal Goal με over 2,5 @ 1,80

Σάββατο

14:30 Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 1 @ 1,57

Κυριακή

21:45 Λιλ-Μονακό Χ2 OVER 1,5 @ 1,78