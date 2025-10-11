H Εθνική μας άφησε την αίσθηση πως ήταν άτυχη στην Γλασκώβη. Η αλήθεια όμως είναι πως αμύνθηκε άθλια στα στημένα, πήρε πολύ χαμηλό βαθμό σε ένα σημαντικό κομμάτι για τη διαχείριση του συγκεκριμένου αγώνα. Όταν παίζεις με τη Σκωτία είναι δεδομένο πως θα πιεστείς στα στημένα και θα πρέπει να ανταποκριθείς, κάτι που δεν το κάναμε. Το παιχνίδι με τη Δανία, μοιάζει με τελικός. Απο τη στιγμή που δεν πήραμε βαθμό, στους δύο αγώνες με τις ανταγωνιστικές ομάδες του ομίλου, μοιάζει δεδομένο πως πρέπει να κερδίσουμε για να μείνουμε στο κόλπο, στην ερώτηση αν μπορούμε η εικόνα του μεταξύ μας αγώνα στο Καραϊσκάκης, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.

Κινητρο και οι δύο.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς, έχουν το κίνητρο, να αποδείξουν πως εκείνο το παιχνίδι ήταν απλά μία «κακή παρένθεση». Οι Δανοί έχουν κάνει το λάθος με τους Σκωτσέζους και χρειάζονται τη νίκη, για να μείνουν 1οι στον όμιλο, εμείς με νίκη, γυρίζουμε την κατάσταση και μένουμε ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης. Έχουν λοιπόν και οι δύο ομάδες κίνητρο, για να επιτεθούν και να μην μείνουν στην ισοπαλία. Επίσης η ομάδα που θα μείνει πίσω στο σκορ θα πρέπει να τα δώσει όλα για να επιστρέψει στο παιχνίδι, καθώς παίζεται η ύπαρξη της. Παιχνίδι στο Goal/Goal σε απόδοση 1,90.

Σάκος του μποξ.

Στον όμιλο μας υπάρχει μία πολύ αδύναμη ομάδα. Η Λευκορωσία με όποιον και αν έχει αγωνιστεί έχει ταπεινωθεί. Εμείς της βάλαμε πέντε στην πρεμιέρα και κοροϊδευτήκαμε, την κέρδισε με 2-0 η Σκωτία και 6-0 η Δανία. Οι Σκωτσέζοι γνωρίζουν πως είναι ανοιχτό να ισοβαθμίσουν για την 1η ή τη 2η θέση και τα γκολ απέναντι στη Λευκορωσία, θα βοηθήσουν. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1,45.

19.00 Σκωτία-Λευκορωσία 1 ασιατικό χάντικαπ 1,5@ 1,45

21.45 Δανία-Ελλάδα Goal Goal@ 1,90