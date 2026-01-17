Σάββατο

Λειψία-Μπάγερν

Την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος η Λειψία πήγε στο Μόναχο και ταπεινώθηκε χάνοντας με 6-0.Την επόμενη αγωνιστική οι φίλοι της Λειψίας στήριξαν την ομάδα σηκώνοντας πανό, που ανέφερε πως η σεζόν ξεκινά από τώρα και έτρεξε ένα ρεκόρ 7-1-0, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Σήμερα η Λειψία βρίσκεται στην 3ή θέση με ρεκόρ 10-2-4 και θέλει εξιλέωση για την 6άρα. Δεν είναι εύκολο η Μπάγερν δεν παίζεται και έχει ένα απίθανο ρεκόρ 15-2-0. Συνηθίζεται τα μεταξύ τους παιχνίδια στην Λειψία να έχουν γκολ και απο τους δύο και υψηλό θέαμα. Πέρυσι για παράδειγμα το αντίστοιχο παιχνίδι είχε έρθει 3-3, πρόπερσι 2-2. Θα πάω στο Goal Goal με Over 2,5 στο 1,55.

Κυριακή

Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα

Βελτιωμένη η Σοσιεδάδ με τον Ματαράτσο στον πάγκο της. Πήρε ισοπαλία 1-1 στο εντός έδρας με την Ατλέτικο, κέρδισε στις καθυστερήσεις 1-2 στην έδρα της Χετάφε, παιχνίδι που θα ήταν άδικο να μην πάρει. Μεσοβδόμαδα πάντως, αποκλείστηκε απο το Κύπελλο χάνοντας με 1-2 απο την Οσασούνα. Η Μπαρτσελόνα, βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση, προέρχεται απο την κατάκτηση του Σούπερ Κόπα που έφερε την διάλυση της Ρεάλ και την απόλυση του Αλόνσο. Έχασε πέρυσι στο Ανοέτα και θα είναι σοβαρή φέτος, ώστε να μην συμβεί το ίδιο λάθος. Με τους Γιαμάλ, Ραφίνια στο γήπεδο, ομάδες που αφήνουν χώρους στην πλάτη τους, της κερδίζει για πλάκα η Μπάρτσα. Το διπλό στο 1,57.

Κυριακή



