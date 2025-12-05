Σάββατο (06/12)

Άστον Βίλα-Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ για να αντέξει στον φετινό μαραθώνιο. Φαίνεται πως έχει λειτουργήσει σοφά. Σε ένα διάστημα που τις έλειπαν σημαντικοί παίκτες, Όντεγκααρντ, Σακά, Γιόκερες, τελευταία οι Γκάμπριελ, Σαλιμπά, κατάφερε και παρέμεινε χωρίς προβλήματα στην κορυφή. Ο Αρτέτα μεσοβδόμαδα πέρασε απο τον πάγκο τους Γκιόκερες, Σάκα ενώ ξεκίνησε τον Όντεγκαρντ, παρότι το αμυντικό του δίδυμο ήταν «πειραματικό» κράτησε ξανά το… μηδέν και επικράτησε με 2-0 της Μπρέντφορντ. Η Άστον Βίλα βρίσκεται σε εντυπωσιακή άνοδο. Τρέχει ένα ρεκόρ 8-0-1. Μεσοβδόμαδα, πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μπράιτον με 3-4, παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ με 0-2. Δεν είναι εύκολο να κάνεις διπλό στο Βίλα Παρκ, ούτε όμως να κερδίσεις τη φετινή Άρσεναλ. Τα παιχνίδια της Άρσεναλ δεν πάνε ψηλά και όταν δεν μπορεί να τα κερδίσει δεν τα χάνει. Το Χ2Δ με under 3,5 σε απόδοση 1,62.

Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης

Δεν είναι ανάλογη της περσινής χρονιάς η φετινή της Μπιλμπάο. Ο Νίκο Γουίλιαμς δείχνει να είναι… κορεσμένος, βγάζει και συχνά πυκνά θέματα τραυματισμών και οι Βάσκοι συνολικά δεν σκοράρουν με τίποτα. Μεσοβδόμαδα της έκανε πάρτι η Ρεάλ. Για την ακρίβεια οι παίκτες του Βαλβέρδε την ανέστησαν. Η Ατλέτικο πήγε με ένα σερί έξι νικών στο Καμπ Νου, με στόχο να μπει γερά στην μάχη του τίτλου. Έδωσε «μάχη», αλλά «λύγισε» και έμεινε στο -6. Είναι κομβικό όμως το παιχνίδι για να μην χάσει άλλο έδαφος και σαν ομάδα έχει χαρακτήρα. Το διπλό στο 2,27.

Κυριακή (07/12)

Νάπολι-Γιουβέντους

Τεράστια νίκη πέτυχε η Νάπολι στο Ολίμπικο επί της Ρόμα. Αποτέλεσμα που επανέφερε την ομάδα του Κόντε στην κορυφή μαζί με τη Μίλαν. Στο φετινό Καμπιονάτο γίνεται ένας χαμός. Τέσσερις ομάδες βρίσκονται σε απόσταση ενός βαθμού και επτά ομάδες στην απόσταση πέντε βαθμών. Στην 7η θέση είναι η Γιουβέντους, που δυσκολεύεται να βρει σταθερότητα. Δεν έχουν πιάσει οι Οπέντα, Ντέιβιντ, που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι με προσδοκίες και δυσκολεύεται πολύ να κρατήσει το… μηδέν. Μόλις μία φορά τα έχει καταφέρει στα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Σπαλέτι, σε αυτό που δεν σκόραρε απέναντι στην Τορίνο.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα υποδεχτεί τον Σπαλέτι το κοινό της Νάπολι, στην επιστροφή του σαν προπονητής της μισητής Γιουβέντους μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023. Χρειάζεται και θα ψάξει ένα μεγάλο αποτέλεσμα η Γιουβέντους για να μπει στη «μάχη» του τίτλου, θα ψάξει το γκολ και να «σπάσει» μία αρνητική πρόσφατη παράδοση έξι συνεχόμενων ηττών. Οι πέντε απο αυτές έχοντας σκοράρει η Γιουβέντους, 4/6 με 2-1. Τα 7/9 πρόσφατα παιχνίδια με γηπεδούχο την Νάπολι για το πρωτάθλημα έχουν γκολ και από τις δύο ομάδες. Ψηλά στο 2,05 το Goal Goal.

Σάββατο

14.30 Άστον Βίλα-Άρσεναλ Χ2Δ UNDER 3,5@ 1,62

22.00 Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μ2@ 2,27

Κυριακή

21.45 Νάπολι-Γιουβέντους Goal Goal@ 2,05