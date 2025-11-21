Σάββατο 22/11

17:15 Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο

Η Μπαρτσελόνα πριν από τη διακοπή έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο στο Βίγκο, πέρασε με 2-4 και μείωσε τη διαφορά στους 3 βαθμούς από τη Ρεάλ, αξιοποιώντας την γκέλα της ομάδας του Αλόνσο στη Βαγιεκάνο. Στην επανέναρξη έχει επιστροφές και υποδέχεται την προβληματική φέτος Μπιλμπάο. Η ομάδα του Βαλβέρδε είχε απογοητευτικό αγωνιστικό πρόσωπο στον προηγούμενο κύκλο αγώνων· είχε ρεκόρ 0-1-2 και κέρδισε στο τελευταίο παιχνίδι 1-0 την Οβιέδο. Έχει «κόμπλεξ» στη Βαρκελώνη – σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, χάνει. Μετρά 20 ήττες στα τελευταία 21 παιχνίδια.

Ο Χάνσι Φλικ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τερ Στέγκεν, Γκάβι, Πέδρι και Ραφίνια, ενώ τιμωρημένος είναι ο μέσος Ντε Γιονγκ.

Ο Βαλβέρδε δεν έχει διαθέσιμους τους Ινάκι Γουίλιαμς, Σαναντί και τον στόπερ Εγκιλούθ.

Ο άσος στο 1,43.

19:30 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η Σίτι, αξιοποιώντας την απίθανη κατάσταση του Χάαλαντ, ο οποίος έχει πετύχει 14 γκολ σε 11 παιχνίδια, δείχνει πως είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κυνηγήσει την Άρσεναλ. Έχει βρεθεί και το ’23 και το ’24 στον ίδιο ρόλο, να κυνηγά την ομάδα του Αρτέτα, και στο τέλος προσπέρασε και «πάτησε γκάζι». Σίγουρα η Άρσεναλ φέτος μοιάζει πιο έτοιμη από ποτέ, όμως και η Σίτι παραμένει πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Σημαντική η βοήθεια από την απόκτηση του Ντοναρούμα. Ο Ιταλός τερματοφύλακας αποκτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και με αυτόν η ομάδα «τρέχει» ρεκόρ 6-1-1, έχοντας δεχτεί μόλις 4 τέρματα. Το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει σημαντικά και οι Ντοκού, Φόντεν και δείχνουν να παρασύρονται από τον Χάαλαντ.

Ξεκάθαρο πως η φετινή σεζόν είναι διαφορετική από την περσινή.

Η Νιούκαστλ έχει σοβαρά ζητήματα: την απουσία του τιμωρημένου Μπερν, την απουσία του Γκόρντον, αλλά και μια προβληματική αμυντική λειτουργία, που την έφερε στη διακοπή με δύο «3άρες» (3-1 από Γουέστ Χαμ, 3-1 από Μπρέντφορντ).

Το διπλό σε απόδοση 2,06.

Κυριακή 23/11

18.30 Άρσεναλ – Τότεναμ

Μετά από ένα απίθανο σερί 5 νικών και 4 αγώνες στο πρωτάθλημα χωρίς να δεχτεί γκολ, η άμυνα της Άρσεναλ λύγισε στο παιχνίδι με τη Σάντερλαντ και η ομάδα άφησε 2 βαθμούς. Υποδέχεται την Τότεναμ, σε ένα ματς με έντονη οπαδική αντιπαλότητα, και έχει σημαντικό κίνητρο για να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Αρτέτα έχει πολλές απουσίες, αλλά το φετινό ρόστερ είναι γεμάτο και έχει χτιστεί για να αντέχει τα προβλήματα.

Η Τότεναμ είναι υπερβολικά «soft» και δείχνει πως δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη μεσοεπιθετική ποιότητα του ρόστερ της ώστε να διεκδικήσει μεγάλα πράγματα. Μετρά μόλις 2 νίκες στα τελευταία 7 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ξεκάθαρα ανώτερη ομάδα η Άρσεναλ· περιμένω να επιστρέψει στις νίκες.

Ο άσος στο 1,47.

21.45 Ίντερ – Μίλαν

Ντέρμπι ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν. Η ομάδα του Κίβου, με γκολ στις καθυστερήσεις, πέρασε με διπλό από τη Βερόνα και, με τη βοήθεια των άλλων αποτελεσμάτων, ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τη Ρόμα.

Η Μίλαν βρίσκεται στην 3η θέση, στο -2, έχοντας πραγματοποιήσει θετικό ξεκίνημα με τον Αλέγκρι στον πάγκο. Θα μπορούσε πάντως να είναι πιο ψηλά, καθώς έχει χάσει βαθμούς σε παιχνίδια που θα μπορούσε να κερδίσει – όπως το 2-2 με την Πίζα και το πρόσφατο 2-2 με την Πάρμα, με το ημίχρονο υπέρ της στο 0-2.

Πιστεύω πως η Ίντερ δεν θα χάσει το παιχνίδι, αλλά περιμένω χαμηλό σκορ.

Το 1ΧΔ με under 3,5 σε απόδοση 1,80.

