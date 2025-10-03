Σάββατο (04/10)

16:30 Ντόρτμουντ-Λειψία

Δυνατό παιχνίδι στην Μπουντεσλίγκα ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και στη Λειψία. Σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Κόβατς, έχει μπει καυτή στο φετινό πρωτάθλημα. Σκοράρει πολύ, έχει πετύχει 8 τέρματα σε δύο απαιτητικά παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ, Γιουβέντους 4-4 εκτός, Μπιλμπάο 4-1 εντός, τρέχει ρεκόρ 4-1-0 στο πρωτάθλημα. Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του συνόλου και για να μπορέσει να κάνει φέτος πρωταθλητισμό είναι ότι μετά το 3-3 στην πρεμιέρα στην έδρα της Σαν Πάουλι δεν έχει δεχτεί γκολ. Τυχερή στο Βόλφσμπουργκ στάθηκε η Λειψία, δέχτηκε φάσεις για 2,60 xG και ήταν ακραίο που κέρδισε με 0-1. Με βάση την πρόσφατη εικόνα των δύο ομάδων, αγοράζω τον άσο στο 1,70.

19:30 Τσέλσι-Λίβερπουλ

Είναι ποδοσφαιρικό σκάνδαλο που βρίσκεται στην πρώτη θέση η Λίβερπουλ. Δεν έχει κάνει μισό καλό παιχνίδι. Είναι ποδοσφαιρικό σκάνδαλο που ξεκίνησε με 5 σερί νίκες το πρωτάθλημα, για να συμβεί αυτό χρειάστηκαν 4 νίκες με γκολ στο τελευταίο κομμάτι των αγώνων, όπως και με γκολ στις καθυστερήσεις κέρδισε στο Τσάμπιονς Λιγκ την Ατλέτικο. Ήταν θέμα χρόνου, χρειαζόταν απλά να φύγει η ρέντα, για να έρθουν οι σφαλιάρες. Η Λίβερπουλ έρχεται από δύο ήττες στη σειρά, 2-1 από την Κρίσταλ Πάλας και 1-0 από την Γαλατά. Στη βαθμολογία των xPoints η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 7η θέση. Η Τσέλσι πάντως έχει τα δικά της προβλήματα. Έρχεται από δύο σερί ήττες με προβληματικές εμφανίσεις στην Πρέμιερ, 2-1 Γιουνάιτεντ, 1-3 από την Μπράιτον, και άσχημα έπαιξε και στην οριακή νίκη με 1-0 στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Μπενφίκα. Είναι γεμάτη με απουσίες. Δεν υπολογίζει ο Μαρέσκα τους τιμωρημένους Τσαλόμπα, τον ξανά τραυματία ηγέτη Πάλμερ, αλλά και τον σημαντικό Φοφανά. Η Λίβερπουλ πάντως το μηδέν δεν το κρατάει εύκολα, έχει δεχτεί γκολ στα 7/9 φετινά επίσημα παιχνίδια της. Θα πάω με το Goal Goal στο 1,50.

Κυριακή (05/10)

21:45 Γιουβέντους-Μίλαν

Από 4 ισοπαλίες με γκολ προέρχεται η Γιουβέντους σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα του Τούντορ έχει γίνει πιο επιθετική, έχει το γκολ και επιθετικές λύσεις για όλα τα γούστα, δεν έχει όμως καταφέρει να βρει την καπατσοσύνη, ώστε να αποκτήσει αποτελεσματικότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει επιθετική πρόοδος. Θα υποδεχτεί την ομάδα του Αλέγκρι. Ο έμπειρος τεχνικός έχει καταφέρει και έχει μεταμορφώσει τη Μίλαν. Μετά από τη σοκαριστική ήττα στην πρεμιέρα, ήρθαν 4 νίκες στη σειρά, όλες καθαρές και δίκαιες. Η πιο σημαντική φυσικά η πιο πρόσφατη 2-1 επί της Νάπολι. Σημαντικό που άντεξε παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 56ο λεπτό. Θα πάει ανεβασμένη η Μίλαν στο Τορίνο, στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς μαζί με Ρόμα και Νάπολι. Όλα τα ανταγωνιστικά παιχνίδια η Γιουβέντους τα έχει φέρει στο Goal Goal και δείχνει αυτή να είναι η φετινή της φύση. Το Goal Goal στο 1,75.

21:45 Λιλ-Παρί

Τι και αν πήγε χωρίς Ντεμπελέ. Ντουέ, Κβαρατσέλια, Μαρκίνιος, η Παρί στη Βαρκελώνη, έκανε το παιχνίδι της και πέρασε με 1-2. Από τη στιγμή που στο κέντρο υπήρχαν οι Βιτίνιο, Ρουίζ, Έμερι, και στα άκρα της άμυνας οι Χακίμι, Μέντες, ο έλεγχος του αγώνα και το παιχνίδι των γρήγορων επιθέσεων έβγαιναν αυτόματα. Η Παρί έχει χάσει στο Βελοντρόμ και θα πρέπει να πάει προσεκτικά προετοιμασμένη στη Λιλ για να μην έρθει δεύτερο λάθος. Δεν έχει αντίπαλο στο Σαμπιονά η Παρί, αν πάρει στα σοβαρά το παιχνίδι. Το διπλό σε απόδοση 1,75. Από δύο ήττες σε ντέρμπι με Λανς 3-0 και με Λιόν 0-1 προέρχεται στο πρωτάθλημα η ομάδα του Ζενεσιό.

