Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σημαντικότερα ματς στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (24 & 25/01).

Σάββατο 24/01

22:00, Βιγιαρεάλ – Ρεάλ

Η Ρεάλ έκανε μία πειστική εμφάνιση με τη Μονακό και φάνηκε σαν να αφήνει πίσω της την κρίση που είχε δημιουργηθεί από την απόλυση του Αλόνσο. Κέρδος η εντυπωσιακή εμφάνιση του Βινίσιους, που μοίρασε 3 ασίστ και πέτυχε 1 γκολ.

Στην πράξη, αυτός ήταν ο στόχος του Πέρεθ με την απόλυση του Αλόνσο: να κερδίσει, δηλαδή, τον Βίνι. Ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθεί η επιλογή του. Η Ρεάλ πλησίασε στον έναν βαθμό την Μπαρτσελόνα, αξιοποιώντας την ήττα της στο Ανουέτα.

Πηγαίνει στο «Ελ Μαδριγάλ» για να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που δεν ξέρει να παίζει με σκοπιμότητα και αφήνει χώρους. Η Βιγιαρεάλ είχε προβληματική εικόνα τόσο στην καθαρή ήττα από την Μπέτις όσο και μεσοβδόμαδα, στην εντός έδρας ήττα από τον Άγιαξ.

Μοιάζει να είναι ο ιδανικός αντίπαλος για τη Ρεάλ, καθώς συνδυάζει όνομα, αφήνει χώρους στην πλάτη της και βρίσκεται σε αγωνιστική πτώση.

Το διπλό στο 2,21.

Κυριακή 25/01

18:30, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Άρσεναλ μοιάζει ένα επίπεδο πάνω από τον ανταγωνισμό. Δεν εντυπωσιάζει, όμως είναι η μόνη ομάδα στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ που κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Έχοντας χτίσει μία διαφορά 7 βαθμών από τον δεύτερο, διαχειρίζεται τα παιχνίδια της με τη λογική του ελέγχου των αγώνων.

Μοιάζει σαν να ενδιαφέρει πρώτα τον Αρτέτα να μην ηττηθεί και στη συνέχεια να κερδίσει. Υποδέχεται τη Γιουνάιτεντ, που προέρχεται από μία τεράστια νίκη επί της Σίτι.

Ο Κάρικ διάβασε σωστά τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του Γκουαρντιόλα στο κέντρο της άμυνας, άλλαξε διάταξη, πέρασε τον Μπουεμό στην κορυφή της επίθεσης και πέτυχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Περιμένω και αυτό το μεγάλο παιχνίδι για την Άρσεναλ να κινηθεί στο ίδιο μοτίβο με τα προηγούμενα, όπως το πρόσφατο 0-0 με τη Λίβερπουλ, το 1-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στα τέλη Νοεμβρίου, το 1-1 εντός με τη Σίτι, την οριακή ήττα με 1-0 από το φάουλ του Σζομποσλάι στο «Άνφιλντ», ακόμη και τη νίκη με 0-1 στο «Ολντ Τράφορντ» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Υπάρχει λοιπόν ένα μοτίβο που ακολουθεί η ομάδα του Αρτέτα σε αυτά τα παιχνίδια και αυτό περιμένω να ακολουθήσει και στο ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ. Επιλογή 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,72.

19:00, Γιουβέντους – Νάπολι

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Νάπολι υποδέχτηκε τη Γιουβέντους και την κέρδισε εύκολα με 2-1, σε ένα παιχνίδι με xGoals 2,17–0,24, φτάνοντας έτσι στις 8 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες απέναντί της.

Η Νάπολι συνολικά βγάζει έναν πολύ σκληρό χαρακτήρα στα ντέρμπι. Έχει ηττηθεί μόνο από τη Μίλαν στο «Μεάτσα», σε ένα παιχνίδι όπου το τελικό 2-1 ήταν πλασματικό (0,95–2,24 xG).

Έχει κερδίσει 3-1 την Ίντερ, πήρε δίκαια ισοπαλία εκτός έδρας με 2-2, κέρδισε εύκολα με 2-1 τη Γιουβέντους εντός, 3-1 εντός την Αταλάντα, 0-1 εκτός τη Ρόμα και 0-2 εκτός τη Λάτσιο. Σε όλα τα παιχνίδια με τα βαριά χαρτιά ήταν ανώτερη και έβγαλε τον χαρακτήρα του προπονητή της.

Περιμένω να πάρει αποτέλεσμα και στο Τορίνο από τη Γιουβέντους. Το Χ2Δ στο καλά πληρωμένο 1,85.

Πρόγραμμα & επιλογές

Σάββατο

22:00 Βιγιαρεάλ – Ρεάλ 2 @ 2,21

Κυριακή

18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γ. 1ΧΔ & under 3,5 @ 1,72

19:00 Γιουβέντους – Νάπολι Χ2Δ @ 1,85