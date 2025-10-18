Διαβάστε τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (18 & 19/10).

Μπάγερν – Ντόρτμουντ

Ο Αλόνσο έφυγε απο την Λεβερκούζεν και η Μπουντεσλίγκα επέστρεψε στην κανονικότητα. Την Μπάγερν την κυνηγάει η Ντόρτμουντ που έχει κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Κομπανί σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές μοιάζει να είναι πάνω απο τον ανταγωνισμό, έχει ξεκινήσει με το απόλυτο και βρίσκεται στο +4 απο την Ντόρτμουντ που ακολουθεί. Η δουλειά του Κόβατς είναι αξιόλογη, η Ντόρτμουντ παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και έχει βελτιώσει την άμυνα της, δέχομενη μόλις 1 γκολ σε 5 παιχνίδια. Το να αντιμετωπίζεις την Μπάγερν όμως είναι διαφορετικό. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος η Ντόρτμουντ τα τελευταία 5 χρόνια σκοράρει στο Μόναχο. Στα 4/5 πρόσφατα παιχνίδια των δύο ομάδων στην έδρα της Μπάγερν έχουν λήξει στο goal goal over 2,5 και αυτή θα είναι η στοιχηματική επιλογή σε απόδοση 1,72.

Ρόμα – Ίντερ

Είναι περίεργο το ξεκίνημα που έχει κάνει ο Γκασπερίνι στην Ρόμα. Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός φημίζεται, για τις επιθετικές ομάδες που δημιουργεί ακολουθώντας τακτικές με τρεις στην άμυνα. Στην Ρόμα όμως σε αυτό τον πρώτο κύκλο δουλειάς, τα αποτελέσματα έρχονται μέσα απο ένα κυνικό ασυνήθιστο για τα δικά του γούστα ποδόσφαιρο. Η Ρόμα ισοβαθμεί στην κορυφή του πρωταθλήματος με την Μίλαν, με ρεκόρ 5-0-1 που έχει έρθει με 7-2 τέρματα, 3 νίκες στο 1-0. Το ξεκίνημα του Κίβου, δεν το λες και επιτυχημένο. Η αλήθεια είναι πως έχει σαν άλλοθι πως πήρε μία επιβαρυμένη ομάδα, απο την απίστευτα απαιτητική περσινή σεζόν. Οι 3 νίκες πριν την διακοπή στο πρωτάθλημα και η θετική εμφάνιση στο 4-1 με την Κρεμονέζε τον κράτησαν στην θέση του. Η Ίντερ έχει εξαιρετική παράδοση σαν φιλοξενούμενη στο Ολύμπικό. Μιλάμε για ένα αήττητο 8 αγώνων με ρεκόρ 0-3-5. Θα ποντάρω να συνεχιστεί αυτό το αήττητο δίχως να πάει ψηλά το σκορ. Το Χ2Δ με under 3,5 στο 1,78.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γ.

Η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει μισό καλό παιχνίδι την φετινή σεζόν. Ξεκίνησε με 5 συνεχόμενες νίκες την σεζόν και ήταν στην πρώτη θέση για ένα μεγάλο διάστημα με τυχερές νίκες, που οι περισσότερες ήρθαν στο τέλος. Ήταν ξεκάθαρα θέμα χρόνου να έρθουν τα αρνητικά αποτελέσματα όπως και έγινε. Η Λίβερπουλ προέρχεται απο 3 σερί ήττες, δύο στο πρωτάθλημα 2-1 απο Κρίσταλ Πάλας, 2-1 απο Τσέλσι, με γκολ που αυτή την φορά δέχτηκε αυτή στο τέλος. Είναι δεδομένο πως έχουν γίνει καλές μεταγραφές και η λογική λέει πως θα έρθει βελτιωση, θα πρέπει όμως πρώτα να το δούμε. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 10η θέση, με ρεκόρ 3-1-3. Το ξεκίνημα άθλειο οι μεταγραφές ακριβές, δίχως όμως να έχουν την ποιότητα να φέρουν στο επίπεδο που ανήκει τον σύλλογο. Σε κάθε περίπτωση η νίκη και η πρώτη πειστική για φέτος εμφάνιση με την Σάντερλαντ 2-0 με 1,83-0,81xg έφερε μία ηρεμία. Αμύνεται άθλια η Λίβερπουλ μπορεί να βρει γκολ η Γιουνάιτεντ. Στο 1,50 το Goal Goal.

