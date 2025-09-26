Ο Ολιβιέ Ζιρού έκανε ξανά το «θαύμα» του. Έχει μία μοναδική ικανότητα, όμως όπως αποδεικνύεται, παράλληλα, έχει ξεχάσει και τον χρόνο.

Η λέξη γκολ μαζί με το όνομα του Ολιβιέ Ζιρού, σίγουρα δεν προκαλεί εντύπωση σε κανέναν. Ούτε ακόμα κι αν είναι νικητήριο τέρμα, στα τελευταία λεπτά.

Τι λέτε, όμως, να προσθέσουμε στην «εξίσωση» και τον παράγοντα της ηλικίας του; Μην ξεχνάτε, ο Γάλλος στράικερ ετοιμάζεται να συμπληρώσει το 39ο έτος της ηλικίας του. Κάτι που θα συμβεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Κι όμως, ο Ολιβιέ Ζιρού δείχνει πως έχει ξεχάσει τον χρόνο. Δεν λογαριάζει τους αριθμούς και χάρισε στη Λιλ ένα πολύτιμο «τρίποντο», στην πρεμιέρα της ομάδας του στη League Phase του Europa League.

Olivier Giroud is now the third OLDEST goalscorer in UEFA Europa League history! 38-years-old and still scoring. 🇫🇷👏 pic.twitter.com/mLnsCQCzYH — EuroFoot (@eurofootcom) September 25, 2025

Απέναντι στην Μπραν, ο Γάλλος δεινός σκόρερ, πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό. Στο 80′ βρήκε δίχτυα, με ένα απίστευτο άλμα, που τον έφερε ψηλότερα από κάθε αντίπαλό του. Έπειτα, η κεφαλιά για εκείνον, ήταν απλώς μία τυπική διαδικασία. Ο πίνακας του σκορ, είχε αλλάξει ήδη…

Γιατί στέκομαι τόσο σε αυτό το γκολ; Η αλήθεια είναι πως το ζήτημα δεν είναι τόσο το γκολ, όσο το ένστικτο «killer» που διαθέτει ο Ολιβιέ Ζιρού. Διότι, το συγκεκριμένο του τέρμα, ήταν το τρίτο που σημειώνει, στα πέντε ματς που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Λιλ!

Προ ολίγων εβδομάδων, είχε γίνει ο γηραιότερος σκόρερ, στην ιστορία της Λιλ, με το νικητήριο γκολ που σημείωσε -ξανά- στα τελευταία λεπτά, με αντίπαλο τη Μονακό.

38 – Olivier Giroud is the oldest player to score a goal as a substitute in a UEFA Cup/Europa League match, aged 38 years and 360 days for Lille today. Impact. pic.twitter.com/uvft9EzKsp — OptaJoe (@OptaJoe) September 25, 2025

Αυτή τη φορά, ο Ζιρού ήρθε να γράψει ιστορία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά, έγινε ο τρίτος γηραιότερος ποδοσφαιριστής, που βρίσκει δίχτυα στο Europa League.

Έπειτα, είναι εκείνος που κατέχει την πρωτιά, στη λίστα με τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες, που μπαίνουν ως αλλαγή και καταφέρνουν να χριστούν σκόρερ!

➡️ Subbed in: 67’

⚽️ Goal: 80’

💥 Second game-winner of the season

🇫🇷 Oldest Frenchman to score in European competition



OLIVIER GIROUD. 🍷 pic.twitter.com/c6fdFEPueM — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 25, 2025

Για… κερασάκι στην τούρτα, με τα πολλά «κεριά» του Ζιρού, έρχεται να προστεθεί πως κανένας άλλος Γάλλος, δεν έχει σκοράρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στην ηλικία που το κατάφερε ο επιθετικός της Λιλ.

Ο χρόνος, λοιπόν, στην περίπτωση του Γάλλου «killer», φαίνεται πως έχει ελάχιστες επιπτώσεις. Ο ίδιος φροντίζει για το δικό του legacy. Φροντίζει ώστε άπαντες, να θυμούνται τα επιτεύγματά του.

Αλλά εδώ που τα λέμε, πώς να ξεχάσεις τον Ολιβιέ Ζιρού;