Το εγχείρημα της μπασκετικής Καρδίτσας δεν έτυχε αλλά πέτυχε και απέδειξε σε όλη την Ελλάδα πως δεν υπάρχει σφυγμός μόνο στις μεγαλουπόλεις.

Με σταθερά και μεθοδικά βήματα, η Καρδίτσα βάζει το ένα τικ μετά το άλλο στα κουτάκια και τους στόχους που η ίδια βάζει. Μετά την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία και την σταθεροποίησή της σε αυτήν, ήρθαν οι υψηλές πτήσεις και από εκεί η ευρωπαϊκή έξοδος. Οι Θεσσαλοί όμως αποδείχθηκαν… αχόρταγοι για μία ακόμα φορά. Όχι υπερφίαλοι και υπερόπτες αλλά φιλόδοξοι και αποφασισμένοι να στρέψουν τα βλέμματα στην περιφέρεια.

Η ομάδα του Παπανικολόπουλου αφού κέρδισε μία δεύτερη ευκαιρία μέσω των play-in του Basketball Champions League, «σκούπισε» την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα με 89-82 στη Σερβία και 84-74, νίκη που ήρθε με ανατροπή, στη θεσσαλική πόλη για να κλείσει ραντεβού με την ιστορία.

Το γαλατικό χωριό της Καρδίτσας ονειρεύεται μακριά, το λέει φωναχτά, το πιστεύει. Οι άνθρωποί της κάνουν ότι μπορούν για να μετουσιώσουν στην πράξη αυτά που οραματίστηκαν. Και να που η μοίρα και το φορμάτ έφερε και πάλι ελληνικό εμφύλιο στην post season του BCL, όπως είχε συμβεί με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα πέρυσι και όχι μόνο.

Η πρώτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της FIBA στην Ευρώπη που κερδίζει διαρκώς πόντους με Ευρωλιγκάτες συμμετοχές όπως αυτή της Άλμπα (στον όμιλο του Top-16 με ΑΕΚ και Καρδίτσα), λίγους μήνες πριν την είσοδο του ΝΒΑ στην Ευρώπη, είδε μία ακόμα ελληνική ομάδα να περνά από τον «σκόπελο» των ομίλων.

Η Καρδίτσα, το καμάρι της Θεσσαλίας έγινε η 6η διαφορετική ομάδα με παρουσία τουλάχιστον στις καλύτερες 16 ομάδες του θεσμού ανά σεζόν, από αρχής καταβολής του BCL (2016-17). Και ανέβασε την Ελλάδα θέση στη σχετική λίστα, στην οποία προπορεύεται η Τουρκία (11 διαφορετικές ομάδες σε δέκα σεζόν).

Πέραν της ΑΕΚ που έχει κατακτήσει και το τρόπαιο το 2018 ενώ μετράει ακόμα δύο συμμετοχές στο Final 4, στους ’16’ έχουν βρεθεί οι Άρης, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Προμηθέας. Μοναδική ελληνική ομάδα που έχει παίξει και δεν έχει βρεθεί μέχρι αυτό το σημείο, είναι ο Κολοσσός Ρόδου πέρυσι στην παρθενική ευρωπαϊκή του εμπειρία.

Δεύτερη στη λίστα έρχεται η Ισπανία, πολυνίκης του θεσμού σε χώρα προέλευσης, με εννιά διαφορετικές ομάδες και στην τρίτη θέση με επτά οι Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία με επτά. Αναλυτικότερα…

Ελλάδα: 6

Τουρκία: 11

Γερμανία: 7

Γαλλία: 7

Ισπανία: 9

Ισραήλ: 3

Σερβία: 1

Ιταλία: 7

Λιθουανία: 4

Ρωσία: 2

Λετονία: 2

Πολωνία: 1

Τσεχία: 1

Βέλγιο: 2

Βοσνία: 1

Ρουμανία: 1

Ουκρανία: 1

Ουγγαρία: 1