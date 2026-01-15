Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr βρέθηκε η νέα Ντουμπάι BC, που θα μπει από τη σεζόν 2026-27 στην μπασκετική Ευρώπη μέσω της Αδριατικής Λίγκας.

Η επέλαση των Αράβων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνεχίζεται αφού φαίνεται πως η Ντουμπάι BC ήταν μόνο η αρχή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ole.gr, στους κόλπους της «πορτοκαλί θεάς» από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα βρίσκεται μία ακόμα ομάδα από τον αραβικό κόσμο που ευελπιστεί να γίνει η νέα Ντουμπάι BC και ακολουθεί τα χνάρια της.

Ο λόγος για την Αλ Ούλα από την Σαουδική Αραβία, η οποία με τις ευλογίες του κράτους αφού υπόκειται ουσιαστικά σε αυτό, στοχεύει να «τρυπώσει» σταδιακά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η αρχή πάντως, όπως και στην περίπτωση της Ντουμπάι BC, θα γίνει μέσω Αδριατικής λίγκας. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, σε μία δρομολογημένη συμφωνία η οποία θα λάβει σάρκα και οστά τους επόμενους μήνες. Κάτι παραπάνω από προχωρημένες οι επαφές εδώ και καιρό.

Το μπασκετικό τμήμα της ομάδας στην οποία αγωνίζεται και ο Ευθύμης Κουλούρης, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα αν όχι το πιο φιλόδοξο πρότζεκτ του αθλητικού γίγνεσθαι στον αραβικό κόσμο αφού σκοπεύει να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα χρόνια.

Τεράστια οικονομική επιφάνεια και πολύ μεγάλα κεφάλαια είναι εκείνα που βρίσκονται πίσω από την Αλ Ούλα, η οποία υπάγεται στο royal comittee. Όλος ο αραβικός κόσμος έχει μία τεράστια δυναμική αυτή τη στιγμή, η οποία οφείλεται στον οικονομικό παράγοντα. Και μία πεποίθηση πως (θα) το κάνουν όπως οι Ευρωπαίοι ή και ακόμα καλύτερα, δείγμα της φιλοσοφίας και της κουλτούρας τους.

Στην χώρα πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια τεράστιες επενδύσεις με την Αλ Ούλα να ελέγχεται διοικητικά από το διαρκώς αναπτυσσόμενο κράτος της Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Ούλα πρώτευσε στο γκρουπ της στην πρώτη φάση της West Asia Super League, επικρατώντας μάλιστα διά περιπάτου στο τελευταίο παιχνίδι με ομάδα του Κουβέιτ που είχε κι εκείνη 3 νίκες και δύο ήττες, έχοντας τον άλλοτε ΝΒΑερ και συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θον Μέικερ που κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία στο ρόστερ της.

Στην Μεδίνα και εκείνος που «έχτισε» την ομάδα φέτος πριν την είσοδό της στην Αδριατική λίγκα, ήταν ο Έλληνας τεχνικός Γιάννης Διαμαντάκος, πρώην τεχνικός της Εθνικής Παλαιστίνης και υπεύθυνος για όλες τις μικρές Εθνικές ομάδας στον Λίβαν. Πλέον στο τιμόνι βρίσκεται ο Λιβανέζος Izzat Ismail, στον οποίο μεταφέρθηκε και ως δέλεαρ η συμμετοχή της ομάδας στην επόμενη Αδριατική λίγκα (2026-27).

Η ABA Liga που έχει ανοίξει ξανά κατά το παρελθόν τα σύνορά της με ισραηλινές ομάδες μεταξύ αυτών και η Μακάμπι Τελ Αβίβ την προηγούμενη δεκαετία, επεκτείνεται και στη Σαουδική Αραβία, με την Αλ Ούλα να βλέπει την εν λόγω λίγκα ως σκαλοπάτι για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Αλλά και ως «παράθυρο» αφού δεν μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση αν δεν αγωνίζεται σε πρωτάθλημά που ανήκει στη σφαίρα επιρροής της. Και να πληρώνει αδρά για να μπει το… νερό στο αυλάκι.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση των μεγάλων και παραδοσιακών δυνάμεων αυτής, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες είχαν κυκλοφορήσει μερικές φήμες του πρώην προέδρου του Ερ. Αστέρα και νυν της σερβικής Ομοσπονδίας περί δημιουργίας μίας άλλης λίγκας 16 ομάδων με συμμετοχή κατά κόρων ομάδων από τη χώρα αλλά και λίγων ακόμα που αγωνίζονται στην Αδριατική λίγκα. Η οποία έχει καταντήσει… ασύμφορη σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Στην φετινή έκδοση της Αδριατικής λίγκας συμμετέχουν τρεις από τις συνολικά 18 ομάδες της πρώτης κατηγορίας που δεν βρίσκονται στις χώρες που καλύπτουν τα παράλια της αδριατικής λίγκας. Πέραν από την Ντουμπάι BC, χώρο έχουν βρει οι Κλουζ Ναπόκα από τη Ρουμανία και η Βιέννα από την Αυστρία.