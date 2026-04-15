Ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών τελείωσε πρόωρα, αφού ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να μην «κατεβεί» να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι τελικοί της Α1 Γυναικών ξεκίνησαν, με ένα πολύ απροσδόκητο φινάλε. Ο Αθηναϊκός φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό σε ένα ματς που τελείωσε από το… ημίχρονο.

Οι γηπεδούχες ήταν μπροστά στο σκορ με οκτώ πόντους (44-36), έχοντας πάρει ένα μικρό προβάδισμα εν όψει του δεύτερου μέρους.

Όμως, αυτό δεν θα έρθει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο λόγος;

Οι «πράσινοι» ζήτησαν να μπουν στο γήπεδο οι οπαδοί του που είχαν πάει στον Βύρωνα, ώστε να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Παρ’ όλα αυτά, το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Οι διαιτητές έδωσαν χρόνο, ώστε να έχουμε την επιστροφή τους στο παρκέ.

Η Σελέν Ερντέμ και οι παίκτριες βγήκαν από τα αποδυτήρια, μόνο για να φωνάξουν Παναθηναϊκός και αποχώρησαν.

Επομένως, ο Αθηναϊκός θα πάρει σίγουρα το πρώτο ματς, θα κάνει το 2-1 στη σειρά και είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας για τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ.

Το γιατί; Αυτό έχει να κάνει με τα όσα «λέει» ο κανονισμός.

Η παράγραφος 14.7 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΚ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια της φάσης των playoffs/playouts του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Με βάση, λοιπόν, τη συγκεκριμένη παράγραφο ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες, η σειρά τελειώνει και το πρωτάθλημα πάει στον Αθηναϊκό.

Ωστόσο την τελική απόφαση θα την έχει ο Αθλητικός Δικαστής με βάση το φύλλο αγώνα.