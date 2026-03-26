Πολύ άσχημη τροπή πήρα ο «τελικός» παραμονής στην Α1 των γυναικών με την κατάσταση να ξεφεύγει μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών.

Άσχημες εικόνες που σε καμία περίπτωση δεν προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι και αποτελούν οδηγός… αποφυγής στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, εξελίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25/3) μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Αμύντα και την Ανόρθωση Βόλου.

Μετά από ένα δραματικό στην εξέλιξή του ματς, οι γηπεδούχες που είχαν για πρώτη σκόρερ την Μόρτενσεν με 29 πόντους, λύγισαν την αντίσταση της ομάδας από τη Θεσσαλία με 92-87 και παρέμειναν στην κατηγορία, ωθώντας την Ανόρθωση στον υποβιβασμό.

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση λόγω και του διακιβεύματος, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού είχαν τελειώσει όλα στο αγωνιστικό σκέλος και οι παίκτριες του Αμύντα πανηγύρισαν τη νίκη και την παραμονή στην κατηγορία με 3-2 στη σειρά των playout, επικράτησε ένταση ανάμεσα σε ανθρώπους των φιλοξενούμενων και της κερκίδας.

Γενικευμένη σύρραξη, η οποία κλιμακώθηκε όταν ο προπονητής της Ανόρθωσης Βόλου και αντιδήμαρχος αθλητισμού στην πρωτεύουσα του νομού της Μαγνησίας, κινήθηκε μαινόμενος προς την κερκίδα μετά από ύβρεις και χειρονομίες που δέχτηκε, μην μπορώντας να κρατήσει την ψυχραιμία του.

Ένταση υπήρξε ανάμεσα στον προπονητή και τον κόσμο στην κερκίδα, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ενώ πήγε να ξεφύγει ακόμα περισσότερο η κατάσταση όταν άνθρωπος από την πλευρά των φιλοξενούμενων, πήρε μία μπάλα που κρατούσε κοριτσάκι για να την πετάξει προς την κερκίδα.

Δείτε το χάος που προκλήθηκε στο 2:05:00