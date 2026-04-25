Να χτίσει στις επιτυχίες της σεζόν που ολοκληρώθηκε και να διεκδικήσει την κορυφή της Ευρώπης φιλοδοξεί ο Αθηναϊκός που κινείται από νωρίς για την περαιτέρω ενίσχυση.

Άνοιξε για τα καλά η όρεξη των ανθρώπων του Αθηναϊκού που όχι μόνο δεν επιθυμούν τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες της σεζόν 2025-26 να αποτελέσουν μία έκλαμψη αλλά η βάση για κάτι ακόμα μεγαλύτερο που έρχεται.

Στον σύλλογο των νταμπλούχων Ελλάδας που έφτασαν μία ανάσα και από την κορυφή του EuroCup (υπολοίποντας τρεις πόντους της Μερσίν στα δύο παιχνίδια σε Τουρκία και Βύρωνα), αφότου πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επιστροφή στον ελληνικό «θρόνο» μετά από 14 χρόνια, φαίνεται πως έχουν ακόμα πιο υψηλές βλέψεις για το εγγύς μέλλον.

Εξού και η συμφωνία που βρίσκεται στα σκαριά με τον Ηλία Ζούρο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Οι άνθρωποι της ομάδας του Βύρωνα πρόσφεραν ένα πολύ μεγάλο ποσό στον Έλληνα τεχνικό που επιστρέφει με το εν λόγω πρότζεκτ στους πάγκους, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα του ομάδα γυναικών.

Φυσικά δεν θα έμπαινε σε αυτήν την διαδικασία αν και εφόσον δεν μπορούσε ο Αθηναϊκός να τον πείσει για το πλάνο και το όραμα. Αυτό περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την Τζούλι Βανλού (33 ετών). Πρώην WNBAer που βρισκόταν στις τάξεις της Μερσίν και ένα από τα βασικά της γρανάζια στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του EuroCup. Μία γκαρντ συλλέκτης μεταλλίων με την πολύ ισχυρή Εθνική ομάδα του Βελγίου με δύο χρυσά και δύο χάλκινα σε Ευρωμπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Η Βανλού η οποία έχει συμφωνήσει για να συνεχίσει την καριέρα της στην Αθήνα, αναμένεται να αποτελέσει την αρχή μιας σειράς εντυπωσιακών κινήσεων που στόχο έχουν την περαιτέρω ενίσχυση του Αθηναϊκού, ούτως ώστε να «χτυπήσει» την κορυφή της Ευρώπης, συγκαταλέγοντας την ομάδα του Βύρωνα στα μεγαθήρια του χώρου.

Γι’ αυτό και φιλοδοξεί να επαναπατρίσει την Μαριέλλα Φασούλα που θα δοκιμάσει την τύχη της στο WNBA μέσω του training camp, στην οποία προσέφερε ένα πολύ μεγάλο οικονονικά συμβόλαιο για τα δεδομένα του χώρου, ώστε να την δελεάσει και να την πείσει να γυρίσει μετά την αμερικανική εμπειρία της. Είτε αυτό σημαίνει πως θα κοπεί από το ρόστερ των Βάλκερις είτε γυρίσει τον Οκτώβρη-Νοέμβρη. Πρόκεται μάλιστα για συμβόλαιο που δεν έχει δοθεί ποτέ στο εν Ελλάδι μπάσκετ γυναικών και το οποίο κάνει την κόρη της «Αράχνης» να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό.