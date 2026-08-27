Μία σου και μία μου σε βαθμό… ιστορικό εξελίχθηκε ένα σετ σε φιλική αναμέτρηση στο βόλεϊ.

Αυτά που έγιναν στο Ρέτζιο Καλάμπρια πριν από μερικές ώρες, μονάχα σε βιβλία επιστημονικής φαντασίας μπορεί κανείς να τα συναντήσει. Και να σκεφτεί κανείς πως στα χαρτιά τουλάχιστον, ήταν απλά ένα φιλικό παιχνίδι. Οι πρωταγωνιστές όμως προτιμούν να παίζουν αδιάκοπα παρά να συμβιβαστούν.

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το τουρνουά προετοιμασίας FIBAV Cup Men Elite στην Ιταλία ανάμεσα στην οικοδέσμποινα, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Κούβα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί στη γειτονική χώρα από τις 10-26 του Σεπτέμρβη. Και έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο διεθνές τουρνουά αν και αυτό πέρασε πολύ γρήγορα σε δεύτερη μοίρα. Για την ακρίβεια λίγοι ασχολήθηκαν με το 3-2 των γειτόνων και γι’ αυτό οφείλεται το πρώτο σετ, το οποίο πήγε στους Γερμανούς. Ναι αλλά πως;

Μετά από μία ώρα και 29 λεπτά παιχνιδιού και όχι γιατί προέκυψε κάποιο ζήτημα και διακόπηκε το ματς αλλά διότι κανένα από τα δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, δεν μπορούσε να πάρει το «μαξιλαράκι» των δύο πόντων για να κλείσει το σετ. Ένα σετ το οποίο κρίθηκε στους 66 πόντους (64-66) και φυσικά συνιστά το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του βόλεϊ.

Το 64-66 ξεπέρασε τόσο το προηγούμενο κορυφαίο σετ στην Ιταλία, 54-52 στο Κούνεο – Σίσλεϊ Τρεβίζο, όσο και το παγκόσμιο ρεκόρ από το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, όπου είχε σημειωθεί το 56-54.