Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε με 3-2 σετ (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) από τη Βαλεφόλια, αλλά γυρνάει στην Αθήνα για να διεδικήσει τον τίτλο!

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Ιταλία. Ηττήθηκε με 3-2 σετ (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) από τη Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup.

Οι «πράσινες» έδωσαν μία μεγάλη «μάχη» σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και κατάφεραν να κρατήσουν το παιχνίδι «ανοιχτό» μέχρι το μέχρι το τέλος. Όμως, τελικά οι Ιταλίδες ήταν εκείνες που πήραν τη νίκη στο tie-break.

Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη, καθώς η διεκδίκηση του τροπαίου θα ολοκληρωθεί στη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Oι αθλήτριες του Αλεσάντρο Τσιαπίνι θα έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν για την ανατροπή μπροστά στο δικό τους κοινό.

Η δεύτερη και καθοριστική αναμέτρηση έχει οριστεί για την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2026 στις 19:00. Θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα, όπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα φωνάξουν δυναμικά «παρών».

Για να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο, το «τριφύλλι» θα πρέπει στη ρεβάνς να επικρατήσει με 3-0 ή 3-1 σετ. Αποτέλεσμα, που θα του δώσει απευθείας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Αν η ελληνική ομάδα κερδίσει με 3-2, τότε ο τίτλος θα κριθεί στο «χρυσό σετ», μια διαδικασία που θα καθορίσει τον νικητή του Challenge Cup. Σε περίπτωση όμως που ο Παναθηναϊκός ηττηθεί με οποιοδήποτε σκορ, τότε το τρόπαιο θα καταλήξει στη Βαλεφόλια.