Ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, σχετικά με το ενδιαφέρον που εξέφρασε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, για να «μπει» στο βόλεϊ.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, μέσω επίσημης τοποθέτησης του ΑΣ ΠΑΟΚ, φέρεται να ενδιαφέρεται για να επενδύσει στο τμήμα βόλεϊ του συλλόγου, εν όψει της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυσή του.

Συγκεκριμένα, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αναφέρει το πρωί της Πέμπτης (11/09):

«Αναφορικά με ανυπόστατα δημοσιεύματα που αφορούν υποτιθέμενη «μυστική» συνάντηση μελών του Α.Σ. ΠΑΟΚ με ανθρώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει πως μετά από αίτημα της πλευράς του Αριστοτέλη Μυστακίδη, μέλη της διοίκησης του Α.Σ. ΠΑΟΚ και του Τ.Α.Α. ΠΑΟΚ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του κυρίου Μυστακίδη και τους μετέφεραν την επιθυμία του επιχειρηματία να ενισχύσει την ανδρική ομάδα του βόλεϊ, ενόψει του εορτασμού για τα 100 χρόνια του Συλλόγου.

Όλα τα υπόλοιπα αφορούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας…»