Αν κανείς δει τα όσα έχει κάνει ο Κωνσταντής Τζολάκης στην αρχή της σεζόν, σίγουρα θα αρχίσει να… ζηλεύει τα κατορθώματά του!

O Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν κάνει «θόρυβο» με την παρουσία τους.

Και όχι άδικα, αφού τα όσα κάνει είναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ. Το καλοκαίρι πήρε τη μεγάλη απόφαση, να φύγει για πρώτη φορά από την Ελλάδα.

Η Χαλ είχε «σκαλίσει» την περίπτωσή του, καθώς ήθελε έναν τερματοφύλακα που θα γίνει το Νο.1, για τη νέα της εκκίνηση στην Premier League.

Και έτσι έγινε, αφού αρχικά έβγαλε από τα ταμεία της συνολικά -περίπου- 24.000.000 ευρώ!

Στην πιο ακριβή Έλληνα τερματοφύλακα όλων των εποχών. Κανείς θα περίμενε πως θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί αμέσως στο νέο του περιβάλλον.

Όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Konstantinos Tzolakis is proving tough to beat for club and country 🧤🇬🇷 pic.twitter.com/12eTEhkbTz — Match of the Day (@BBCMOTD) October 4, 2026

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ σεζόν του Τζολάκη

Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές δεν είχε μαζέψει ΟΥΤΕ μία φορά την μπάλα από τα δίχτυα και ήταν ο MVP σε κάθε ματς της ομάδας του.

Η συνέχεια μπορεί να μην είχε ανέπαφες εστίες, αλλά ήταν το ίδιο εντυπωσιακή, αφού η Χαλ είναι μία από τις καλύτερες άμυνες της Premier League.

Στην πορεία του με τις «τίγρεις» μπήκε ένα «στοπ», αφού ήρθε η ώρα να «μαγέψει» τους πάντες και στην Εθνική.

🚨🇬🇷 Konstantinos Tzolakis (23) has 5 clean sheets for Hull City & Greece this season! 🧤



✅ Clean sheets vs Man United

✅ Clean sheet vs Coventry

✅ Clean sheet vs Aston Villa

✅ Clean sheet vs Germany

✅ Clean sheet vs Germany



Hull City signed him from Olympiacos.

£20m deal. pic.twitter.com/62Ul5fsLut — EuroFoot (@eurofootcom) October 4, 2026

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ένας από τους δύο παίκτες της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που δεν βγήκαν ποτέ από την ενδεκάδα.

Κράτησε το «μηδέν» σε 2/4 εμφανίσεις του, έχοντας εξαιρετικές επεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι ο τρίτος σε βαθμολογία (7.28) κατά μέσο όρο, που είχε η Εθνική σε αυτό το «παράθυρο»!

Greece remain UNBEATEN in their Nations League group. 🇬🇷👏



Konstantinos Tzolakis produced another huge performance to keep Germany scoreless in a 0-0 draw in Thessaloniki. 🧤



For Jürgen Klopp, it’s five points from a possible 12 in his first four competitive games as Germany… pic.twitter.com/CV1se7bwOL — DAZN Football (@DAZNFootball) October 4, 2026

Μπροστά του ήταν μονάχα ήταν οι Δημήτρης Κουρμπέλης (7.40) και Κωνσταντίνος Μαυροπάνος (7.90).

Σε ένα ξεκίνημα-όνειρο για τον Κωνσταντή Τζολάκη, που θα «ζήλευε» κάθε τερματοφύλακας.