Από το μεγαλύτερο παράσημο της καριέρας τους, στα μέρη μας. Και τούμπαλιν. Ο Μπριν Φορμπς – του Άρη πλέον – ήρθε να μεγαλώσει μία μακρά λίστα.

Δεν είναι οι σπουδαιότεροι NBAers που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Πολλοί από εκείνους δεν έκαναν τη διαφορά στα μέρη μας, δεν επιβεβαίωσαν τη φήμη που έσυραν. Αρκετοί από εκείνους δεν είναι ευρέως γνωστοί στο ελληνικό κοινό ούτε τους ανασύρει κανείς αυτόματα από το θυμικό.

Έχουν όμως να περηφανεύονται – άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο – για ένα επίτευγμα που θα τους «φουσκώνει» εσαεί από χαρά. Το δαχτυλίδι του ΝΒΑ.

Ο Άρης του Σιάο, του Ζήση, του Κάραϊσιτς και της νέας εποχής άλλαξε σελίδα. Και ως όφειλε, δυνάμωσε. Ανάμεσα στα ονόματα των παικτών που θα φορέσουν τη φανέλα των Θεσσαλονικέων την αγωνιστική περίοδο 2025-26, είναι κι ένα που ξεχωρίζει, κάνει το μεγαλύτερο γκελ.

Άρης: Μου ξανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα Ο Άρης αλλάζει σελίδα και το Ole.gr γράφει για τον… αέρα ανανεώσης και αισιοδοξίας που πνέει τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Και δεν συμβαίνει διότι το άκουσμά του θυμίζει κάτι από το πρότερο και πρόσφατο παρελθόν του πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορα» (Ρόνι Χάρελ, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ). Αλλά γιατί έχει «γράψει» τα δικά του χιλιόμετρα στο ΝΒΑ. Ο σπουδαίος Πόποβιτς τον πίστεψε και του έδωσε μια συμβουλή (να σουτάρει περισσότερο), στο πλάι του Αντετοκούνμπο πανηγύρισε. Και συνέβαλε στο πρωτάθλημα των Μπακς το 2021.

Ο Μπριν Φορμπς δεν έχει επουδενί το μέγεθος του Ντιμινίκ Ουίλκινς, του Έντι Τζόνσον, του Εξέβιερ ΜακΝτάνιελ ή του Ρόι Τάρπλεϊ που έφεραν τη δική τους «αστερόσκονη» στο ελληνικό μπάσκετ. Στο βιογραφικό του όμως, όπως και σε εκείνο του Κώστα Αντετοκούνμπο μεταξύ άλλων, υπάρχει ένα παράσημο. Τουλάχιστον μία κατάκτηση της κορυφής στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Άλλος με λιγότερο και άλλος με πιο σημαντικό ρόλο, βρέθηκαν κάπου και κάπως σε ομάδα που τους (προσ)πέρασε όλους στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Και τούτο αποτελεί κατόρθωμα σημαντικό.

Οι περισσότεροι της παρακάτω λίστας, πρώτα πανηγύρισαν στο ΝΒΑ και μετά βρέθηκαν στα μέρη μας. Όχι όλοι όμως όπως ο τεράστιος για τον ΠΑΟΚ και την ιστορία του Πέτζα Στογιάκοβιτς, ο γενειοφόρος Κρις Μπέινς ή ο Κερτ Ράμπις. Ο Ελληνοαμρικανός Κυριάκος Ραμπίδης. Ακόμα ακόμα και ο Φαμπρίτσιο Ομπέρτο που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν του Final Four στην Olympiahalle του Μονάχου, αρκετά χρόνια πριν στεφθεί πρωταθλητής στον «μαγικό κόσμο» υπό τις οδηγίες του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν, εκείνο του Τζον Σάλεϊ των 4 δαχτυλιδιών στο ΝΒΑ που ήρθε στον Παναθηναϊκό στη δύση της καριέρας του και ο οποίος είχε ναυλώσει ελικόπτερο για να φτάσει στο ΟΑΚΑ και να προλάβει τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Είχε ήδη όμως καθυστερήσει και ο Μάλκοβιτς, δεν του το συγχώρεσε.