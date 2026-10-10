Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση και μένει να φανεί αν η «ζεστή» επιθετική «μηχανή» της θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και μετά τη διακοπή!

Επιστροφή στη Stoiximan Super League, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο διάλειμμα.

Οι εθνικές ομάδες ήταν το «κύριο πρόσωπο» της επικαιρότητας, εδώ και -περίπου- έναν μήνα. Ωστόσο, ήρθε η στιγμή που το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει ξανά «σέντρα».

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της «επανεκκίνησης» είναι αυτό της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ (10/10, 19:30) στην Allwyn Arena.

Η «Ένωση» θέλει να πάει με ένα θετικό στη δύσκολη εβδομάδα που θα ακολουθήσει στην Αγγλία για το Champions League.

Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα βρίσκεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην ALLWYN Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.



🟡 Το «Meet and Greet the Legends» φιλοξενεί έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς ποδοσφαιριστές… pic.twitter.com/WHEc9Z3vs4 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 9, 2026

Ποιο είναι το μεγάλο της «όπλο» -μέχρι στιγμής- στο φετινό πρωτάθλημα; Η επίθεση, αφού παρόμοιά της δεν υπήρξε καμία τα τελευταία 30 χρόνια!

Κι όμως, αφού οι αριθμοί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λένε ποτέ ψέματα.

Η πιο «ζεστή» επιθετική «μηχάνη» των τελευταίων 30 ετών

Μετά τις πρώτες πέντε «στροφές» της Stoiximan Super League η ΑΕΚ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά 13 φορές.

Φυσικά, οι «πρωταγωνιστές» της είναι οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς, που έχουν από τέσσερα τέρματα.

Δύο φορές έχει σκοράρει ο Ζίνι, ενώ από ένα τέρμα έχουν οι Ραζβάν Μαρίν και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο αριθμός των τερμάτων της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων 30 ετών!

Κι όμως, αφού ποτέ ξανά στην Α’ Εθνική δεν είχε τόσα πολλά τέρματα, μετά από πέντε αγωνιστικές.

Η χρονιά που είχε βρει πιο πολλές φορές στόχο ήταν η εκκίνηση της σεζόν 1995-96, όταν και είχε σκοράρει 15 τέρματα, σε πέντε ματς.

Από τότε και για τα επόμενα 30 χρόνια αυτό το ρεκόρ δεν έχει «σπάσει», μέχρι και σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή «έκδοση» της ΑΕΚ έφτασε πιο κοντά από ποτέ.