Επιστροφή στη Stoiximan Super League, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο διάλειμμα.
Οι εθνικές ομάδες ήταν το «κύριο πρόσωπο» της επικαιρότητας, εδώ και -περίπου- έναν μήνα. Ωστόσο, ήρθε η στιγμή που το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει ξανά «σέντρα».
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της «επανεκκίνησης» είναι αυτό της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ (10/10, 19:30) στην Allwyn Arena.
Η «Ένωση» θέλει να πάει με ένα θετικό στη δύσκολη εβδομάδα που θα ακολουθήσει στην Αγγλία για το Champions League.
Ποιο είναι το μεγάλο της «όπλο» -μέχρι στιγμής- στο φετινό πρωτάθλημα; Η επίθεση, αφού παρόμοιά της δεν υπήρξε καμία τα τελευταία 30 χρόνια!
Κι όμως, αφού οι αριθμοί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λένε ποτέ ψέματα.
Η πιο «ζεστή» επιθετική «μηχάνη» των τελευταίων 30 ετών
Μετά τις πρώτες πέντε «στροφές» της Stoiximan Super League η ΑΕΚ έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά 13 φορές.
Φυσικά, οι «πρωταγωνιστές» της είναι οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς, που έχουν από τέσσερα τέρματα.
Δύο φορές έχει σκοράρει ο Ζίνι, ενώ από ένα τέρμα έχουν οι Ραζβάν Μαρίν και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.
Ο αριθμός των τερμάτων της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων 30 ετών!
Κι όμως, αφού ποτέ ξανά στην Α’ Εθνική δεν είχε τόσα πολλά τέρματα, μετά από πέντε αγωνιστικές.
Η χρονιά που είχε βρει πιο πολλές φορές στόχο ήταν η εκκίνηση της σεζόν 1995-96, όταν και είχε σκοράρει 15 τέρματα, σε πέντε ματς.
Από τότε και για τα επόμενα 30 χρόνια αυτό το ρεκόρ δεν έχει «σπάσει», μέχρι και σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, η φετινή «έκδοση» της ΑΕΚ έφτασε πιο κοντά από ποτέ.