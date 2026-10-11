Επιστροφή στη δράση με ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί να «χαλάσει» τον… αψεγάδιαστο εκτός έδρας, Παναθηναϊκό.

Η Stoiximan Super League έχει επιστρέψει για τα καλά. Η 6η αγωνιστική «κρύβει» και μία μεγάλη αναμέτρηση.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (11/10, 21:00) θα συναντηθούν στο Γ. Καραϊσκάκης, σε ένα πολύ ενδιαφέρον ματς.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Panathinaikos

🕟 21:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 G. Karaiskakis

📺 Magenta Sport 1 League pic.twitter.com/DPX5VVGCu7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 11, 2026

Τόσο για τον βαθμολογικό χαρακτήρα, όσο και στην παροσυάι που θα έχουνοι δύο ομάδες, μετά από ένα τόσο μεγάλο «κενό».

Στόχος των Πειραιωτών να πάρουν τη νίκη, ώστε να μην «χάσουν» κι άλλο έδαφος για την κορυφή. Όμως, για να τα καταφέρουν θα πρέπει να… χαλάσουν τα «τέλεια» νούμερα του Παναθηναϊκού, που έχει στις εκτός έδρας «αποστολές» του.

Ο Παναθηναϊκός είναι «ατσαλάκωτος» εκτός έδρας

Οι «πράσινοι» έχουν παίξει μέχρι στιγμής τρεις φορές εκτός έδρας, για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα; Εξαιρετικά. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει μονάχα νίκες και μάλιστα, κρατώντας πάντα το «μηδέν».

Η πρώτη του «αποστολή» ήταν στη Λειβαδιά, όταν και είχε κερδίσει με 2-0 (31/08). Στη συνέχεια ήρθε η αναμέτρηση με την Κηφισιά (16/09, 0-2), για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, πριν το ματς με την Καλαμάτα (20/09, 0-1).

Τρεις αναμετρήσεις, όλες είχαν το ίδιο φινάλε, με τους «πράσινους» να κερδίζουν εννέα βαθμούς και χωρίς να βλέπουν την μπάλα στα δίχτυα τους.

Πλέον, έχουν ακόμα μία δύσκολη «αποστολή», που ξεκινάει σε λίγες ώρες. Σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» που ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να… τσαλακώσει το «τέλειο ρεκόρ» του Παναθηναϊκού που έχει εκτός έδρας.