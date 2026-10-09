Το «τρελό» σερί που τρέχει η ΑΕΚ στην Stoiximan Super League και το ρεκόρ που θέλει να ισοφαρίσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και να υποδεχθεί τον ΟΦΗ στην Allwyn Arena (10/10, 19:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αν και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει αφήσει ήδη πίσω της κάποιους πολύτιμους βαθμούς, «τρέχει» ένα απίστευτο αήττητο σερί στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο μάλιστα κρατά από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους!

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» έχει καταφέρει να παραμείνει αήττητη για 29 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος. Η τελευταία ήττα εντοπίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 2-0, στις 26 Οκτωβρίου 2025, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «ντοπιέτα» έγινε η αγαπημένη «συνήθεια» του Γιόβιτς στη Stoiximan Super League! Η ΑΕΚ «έφυγε» με το «διπλό» από την έδρα του Βόλου (20/09, 1-2), με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει αγαπημένη «συνήθειά» του την «ντοπιέτα» στην Ελλάδα!

Πλέον, η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, κόντρα σε ΟΦΗ και Παναιτωλικό, προκειμένου να «πιάσει» το απόλυτο ρεκόρ της, που είναι τα 31 σερί ματς δίχως ήττα. Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι έχει αναβληθεί, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «κιτρινόμαυρων» στο Champions League.

Στο παρελθόν, η «Ένωση» έχει φτάσει δύο φορές το αήττητο σερί της στους 31 αγώνες. Η πρώτη ήταν το 1977-78 με προπονητή τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ενώ η έτερη εντοπίζεται από το 1992 έως το 1993, όταν στην άκρη του πάγκου καθόταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Σε περίπτωση που το σύνολο του Νίκολιτς καταφέρει να ισοφαρίσει το συγκεκριμένο ρεκόρ στους επόμενους δύο αγώνες, τότε θα έχει την ευκαιρία να το «σπάσει» στο ΟΑΚΑ, στο Αθηναϊκό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό!