Ο Φιλίπε Ρέλβας έκανε τα… πάντα για την ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ (11/10, 3-0), σε μία εμφάνιση που δεν μπορείς να βρεις κάποιο «ψεγάδι».

Η ΑΕΚ «απέφυγε» το εμπόδιο του ΟΦΗ (11/10, 3-0), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε μία αναμέτρηση που ο Φιλίπε Ρέλβας «έλαμψε» και ήταν ο ποδοσφαιριστής που «έδειξε» τον δρόμο για την «Ένωση».

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός ήταν πραγματικά «απροσπέλαστος», έχοντας μία εμφάνιση-όνειρο.

Γκολ, σημαντικές επεμβάσεις, και νούμερα που δύσκολα βρίσκει κανείς προστέθηκαν στο βιογραφικό του, βάζοντας το… λιθαράκι του, για τη νίκη της ομάδας του.

Η «μαγική» εμφάνιση του Ρέλβας σε αριθμούς

Ο Φιλίπε Ρέλβας, σύμφωνα με το Sofascore, ήταν ο παίκτης με την καλύτερη επίδοση στον αγωνιστικό χώρο.

Η βαθμολογία του έφτασε στο 8.9, τη μεγαλύτερη που είχε κάποιος ποδοσφαιριστής της θέσης του, για τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, και η δεύτερη θέση ανήκει στον ίδιο, χάρη στα όσα έκανε κόντρα στον Asteras AKTOR (13/09, 1-1).

41’ Ο Μάγερ εκτελεί κόρνερ και ο Ρέλβας με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!!!#AEKFC #SLGR #ForzaAekara pic.twitter.com/9ja5BQiRaC — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 10, 2026

Απέναντι στον ΟΦΗ παρέδωσε ένα πραγματικό masterclass, καθώς οι Κρητικοί έβρισκαν συνεχώς «στοπ» επάνω του.

Εκτός από το γκολ που «άνοιξε» το σκορ, εξαιρετικός ήταν και σε όλα τα άλλα μέρη του γηπέδου.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 96 επαφές με την μπάλα και 92% ευστοχίας στις μεταβιβάσεις του (80/87), με τις 29 επιτυχημένες να είναι στο αντίπαλο μισό.

Στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν πραγματικά απροσπέλαστος. Είχε τέσσερα κλεψίματα, πέντε επανακτήσεις της μπάλας και μία απομάκρυνση.

Παράλληλα, ήταν ΑΝΙΚΗΤΟΣ στις μονομαχίες του, καθώς κέρδισε και τις πέντε που έδωσε, έχοντας και 2/2 επιτυχημένα τάκλιν.

Σε μία εμφάνιση-όνειρο από τον 27χρονο κεντρικό αμυντικός, που βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα του να φτάσει σε μία σημαντική νίκη.