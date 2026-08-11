Τι είπε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του Superbet Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ, σχετικά με την αγάπη του κόσμου, αλλά και την ομάδα του που μεγαλώνει συνεχώς.

Ο Χρήστος Κόντης ετοιμάζεται να οδηγήσει τον ΟΦΗ σε ακόμα μία διεκδίκηση τίτλου, αυτή τη φορά κόντρα στην ΑΕΚ, για το Superbet Super Cup που διεξάγεται στο Ηράκλειο.

Όπως είναι λογικό, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο των Κρητικών, ενώ παράλληλα στάθηκε και στον ΟΦΗ, τονίζοντας πως διαρκώς μεγαλώνει σαν σύλλογος.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου:

Για το κίνητρο του ΟΦΗ: «Τεράστιο το κίνητρο. Η ομάδα μεγαλώνει γιατί διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε έναν τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο ματς της χρονιάς, αλλά είμαστε ο ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο».



Για το γεγονός ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται στην αρχή της σεζόν και πού μπορούν να στηριχθούν: «Η ΑΕΚ με σκληρή δουλειά και εργατικότητα πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Μας αρέσει η πρόκληση. Παίζουμε με μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του πρωταθλήματος, μία ομάδα με κορμό και ίδιο προπονητή. Το ματς θα είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρχει κόσμος και των δύο ομάδων, θα είναι μία ωραία ατμόσφαιρα και πάνω απ’ όλα πρέπει να το ευχαριστηθούμε.

Θα κριθεί στην αποτελεσματικότητα, πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Τα ματς αυτά κρίνονται στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πλεονέκτημα. Παίζουμε με την ΑΕΚ που έχει πολλούς τελικούς, εμείς τώρα μεγαλώνουμε. Μας κάνει να είμαστε καλά το ότι πήραμε το Κύπελλο πέρυσι. Δεν δημιουργεί πίεση, αλλά δίψα για κάτι παραπάνω, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι, είναι παιχνίδι τροπαίου και θα δώσουμε τα πάντα».



Για τον κανονισμό των νεαρών ποδοσφαιριστών: «Δεν μας προβληματίζει γιατί έχουμε δυναμώσει σε νεαρούς τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη έχει πολύ ταλέντο και η ομάδα μας το συγκεντρώνει από την ακαδημία για να έχει παίκτες στην πρώτη ομάδα. Είχα αρκετούς παίκτες και πέρυσι».

Για το ότι πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν: «Για εμάς υπάρχει μόνο το αυριανό παιχνίδι. Είναι σημαντικό, είναι τρόπαιο, πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Δεν έχουμε συνηθίσει, δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικό, οπότε όποτε έχουμε την ευκαιρία πρέπει να ορμάμε».

Για την ΑΕΚ: «Έχει έναν σπουδαίο προπονητή, είναι άξια πρωταθλήτρια. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Είναι ματς που ξέρουν και οι δύο ομάδες τον αντίπαλο και θα είναι δύσκολο».

Για την αγάπη που εισπράττει στον ΟΦΗ: «Νιώθω την αγάπη και θέλω να την ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο. Σαν προπονητής, δουλειά μας είναι να αφήνουμε θετικό αποτύπωμα, να δίνουμε καθοδήγηση. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα κάνουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι όμορφο και αύριο».

Για το πόσο έχουν ενσωματωθεί οι μεταγραφές, το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης και τι περιμένει από το ρόστερ: «Αυτή τη στιγμή έχουμε το ρόστερ που θα παίξει αύριο. Δεν μπορώ να σκέφτομαι κάτι άλλο πέρα από το τώρα. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για το τρόπαιο».