Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Ελλάδας, για τη φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Παραγουάη (27/03, 21:00).

H Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στις οθόνες μας. Αυτή τη φορά, όχι για μία επίσημη αναμέτρηση, αλλά για ένα φιλικό.

Η «γαλανόλευκη» θα υποδεχτεί στο Γ. Καραϊσκάκης την Παραγουάη (27/03, 21:00), σε ένα δυνατό «τεστ» εν όψει της συνέχειας.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την «επίσημη αγαπημένη», κάτω από την εστία θα είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Μπροστά του και στο κέντρο της άμυνας οι Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και Παντελής Χατζηδιάκος.

Αριστερά και δεξιά τους θα είναι οι Δημήτρης Γιαννούλης και Λάζαρος Ρότα. Στο κέντρο θα παίξουν οι Χρήστος Μουζακίτης, Δημήτρης Κουρμπέλης και μπροστά τους ο Τάσος Μπακασέτας.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στο άλλο ο Χρήστος Τζόλης και στην κορυφή ο Τάσος Δουβίκας.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Κοντούρης, Τεττέη, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης.