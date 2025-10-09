Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το βασικό σχήμα της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία (09/10, 21:45).

Όλα είναι έτοιμα για τη σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής απέναντι στη Σκωτία (09/10, 21:45).

Σε ένα ματς, που η Ελλάδα γνωρίζει πως δεν πρέπει να χάσει στο Hampden Park, καθώς η «υπόθεση πρόκριση» θα γίνει πολύ δύσκολη.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τη «γαλανόλευκη», κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Κωνσταντίνος Τσιμίκας. Στα μετόπισθεν Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και ο συνονόματός του, Mαυροπάνος, διατηρούν τις θέσεις τους.

Στα χαφ θα είναι οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Χρήστος Ζαφείρης, ενώ στο «10» θα παίξει ο Τάσος Μπακασέτας. Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Γιώργος Μασούρας και αριστερά ο Χρήστος Τζόλης, ενώ στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Γιαννούλης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Μουζακίτης, Μάνταλος, Σιώπης, Καρέτσας, Ιωαννίδης.

Την ίδια ώρα, γνωστές έγιναν και οι επιλογές της Σκωτίας. Ο Στιβ Κλαρκ αποφάσισε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Γκαν, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, Μαγκίν, Ντόουκ, Άνταμς, Κρίστι.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκαν, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκίν, Ντόουκ, Άνταμς, Κρίστι.