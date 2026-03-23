Όσα ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την απόφαση που πήρε ο Πέτρος Μάνταλος να πει «αντίο» στην Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας δεν έχει υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ωστόσο ετοιμάζεται για τους πρώτους της δύο αγώνες για το 2026, σε φιλικό επίπεδο, από τους οποίους όπως είχε γίνει γνωστό, θα απουσίαζε ο Πέτρος Μάνταλος.

Στις δηλώσεις του τη Δευτέρα (23/03) μετά την πρώτη συγκέντρωση της γαλανόλευκης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στην σημασία των δύο αυτών αναμετρήσεων και βέβαια στην απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το «αντίο» που είπε ο Πέτρος Μάνταλος στην Εθνική Ελλάδας:

«Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μας ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική Ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα και εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα.

Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο».