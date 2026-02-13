Η Εθνική Ελλάδας κάνει πρεμιέρα με τη Σερβία στη League A του Nations League, στις 24 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμά της.

Η Εθνική Ελλάδας έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (12/02) τους αντιπάλους στον όμιλό της, στη League A του Nations League. Μία ιστορική κλήρωση, καθώς βρέθηκε στο πρώτο σκαλί της συγκεκριμένης διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σερβία, με το ταξίδι της να ξεκινά από την τελευταία στις 24 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες μετά, θα πετάξει για τη Γερμανία, για το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι της.

Το πρώτο εντός θα είναι την 1η Οκτωβρίου απέναντι στην Ολλανδία και στις 4 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσει νέο, απέναντι στη Γερμανία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία – Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)

Γερμανία – Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Γερμανία (21:45)

Ολλανδία – Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία (21:45)

Γερμανία – Ολλανδία (21:45)