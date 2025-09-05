Η Εθνική πήρε… φωτιά και βρήκε γρήγορα άλλα δύο τέρματα απέναντι στη Λευκορωσία, με σκόρερ τους Παυλίδη και Μπακασέτα!

Η Εθνική έριξε στα… σχοινιά τους Λευκορώσους, ήδη από τα πρώτα 21 λεπτά της πρεμιέρας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Καρέτσας και Παυλίδης αρχικά άλλαξαν ρόλους, αφού μετά τη συνεργασία τους στο πρώτο γκολ, βρέθηκαν και πάλι. Ο νεαρός παίκτης της Γκενκ έκανε εξαιρετική σέντρα από δεξιά στο 17′, βρήκε τον φορ της Μπενφίκα και εκείνος με καρφωτή κεφαλιά, έγραψε το 2-0.

Έπειτα, είχε έρθει η σειρά του αρχηγού. Στο 21′, ο Τάσος Μπακασέτας απέφυγε με όμορφη κίνηση τον προσωπικό του αντίπαλο, βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε έναν… κεραυνό, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να δώσει διαστάσεις… θριάμβου στην εμφάνιση της Εθνικής!