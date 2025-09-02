Όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε η προπώληση των μεμονωμένων εισιτηρίων της Εθνικής για τα ματς με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45).

Η Εθνική ομάδα καλεί τους φιλάθλους να τη στηρίξουν στους επερχόμενους αγώνες με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45) και τη Δανία (08/09, 21:45).

Από το απόγευμα της Τρίτης (02/09), είναι διαθέσιμα για αγορά τα μεμονωμένα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις των προκριματικών για του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, και πολλοί προβλέπουν ότι θα εξαντληθούν σύντομα.

Ήδη, υπήρξε μεγάλη ζήτηση για τα πακέτα εισιτηρίων που περιλάμβαναν και τον αγώνα με τη Σκωτία (15/11, 21:45).

Με την κυκλοφορία των μεμονωμένων εισιτηρίων να έχει ξεκινήσει, οι διαθέσιμες θέσεις για τους αγώνες στο Γ. Καραϊσκάκη, την Παρασκευή και την επόμενη Δευτέρα, αναμένεται να είναι όλες γεμάτες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με φόντο την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας σε Μουντιάλ, άρχισε η πώληση των απλών εισιτηρίων για τους αγώνες με την Λευκορωσία (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 21:45) και την Δανία (Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δύο αναμετρήσεις αποτελούν τις πρώτες από τις τρεις, συνολικά, εντός έδρας που έχει μπροστά της η Εθνική στα προκριματικά, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2014.



Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στους πρόσφατους εντός έδρας αγώνες, στους οποίους σημειώθηκαν διαδοχικά sold out, έχει ανανεώσει τη σχέση της ομάδας με τον φίλαθλο κόσμο. Η δυναμική στήριξη της εξέδρας αποδείχθηκε καταλυτική, στέλνοντας το μήνυμα πως η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά και έχει επανακτήσει την ικανότητα να ενώσει τις Ελληνίδες και τους τους Έλληνες πίσω από έναν κοινό στόχο.



Η Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, με δεδομένο ότι η ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει και πάλι σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, παλμό και ενθουσιασμό!



Για αγορά εισιτηρίου πατήστε ΕΔΩ».