Η Ελλάδα συνεχίζει το «χτίσιμό» της εν όψει της επόμενη μεγάλη της «πρόκληση». Η «γαλανόλευκη» δεν έχει πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το νέο της φιλικό «εμπόδιο» είναι στην Ουγγαρία (31/03, 20:00), το τελευταίο της γι’ αυτό το «παράθυρο».

Landed in Budapest 🇭🇺✈️ pic.twitter.com/9JoeZ8NlLw — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) March 29, 2026

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον μεγάλο του «στόχο». Ποιος είναι αυτό; Να χρησιμοποιήσει περισσότερο την ομάδα, που θα είναι βασική στο επόμενο Nations League.

Δηλαδή, την επόμενη επίσημη διοργάνωση της Εθνικής, που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες. Με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να θέλει να «δέσει» κι άλλο την ομάδα του εν όψει των μεγάλων «προκλήσεων» που θα έρθουν.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για τον επόμενο στόχο της Εθνικής:

«Ο πραγματικός στόχος είναι η επόμενη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας, το Nations League. Γιατί πλέον είμαστε στο Α’ γκρουπ, είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις. Σίγουρα οι εμπειρίες από τα παιχνίδια που θα έχουμε το φθινόπωρο θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα αναφορικά με τον επόμενο στόχο: τα προκριματικά για το Euro. Στα φιλικά του Μαρτίου και του Ιουνίου βασικός στόχος είναι να τα χρησιμοποιήσουμε βάζοντας την ομάδα που θα παίξει τα παιχνίδια του Nations League για τον στόχο μας εκεί. Να μην ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει το μοντέλο, θα παίξουμε 4 παιχνίδια σε μια διακοπή. Είναι φυσιολογικό και με βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου ότι πρέπει να έχουμε μεγάλο ροστερ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Από τα ματς του Μαρτίου και του Ιουνίου θα προετοιμαστούμε για τις υποχρεώσεις του φθινοπώρου. Λογικό είναι ότι θα μας δημιουργήσει ακόμη περισσότερες δυνατότητες για τον επόμενο στόχο: τα προκριματικά του Εuro».

Για το πώς βιώνει τη διαδικασία ωρίμανσης της ομάδας:

«Όλη αυτή η διαδικασία, από την αρχή πριν ενάμιση χρόνο, οι αλλαγές στο ρόστερ είναι τεράστιες. Και όσον αφορά τον αριθμό νέων παικτών που έχουν μπει και σίγουρα χρειάζονται παιχνίδια και εμπειρία. Και με τους στόχους που έχουμε και με το πώς λειτουργεί μια εθνική ομάδα. Να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Είναι ευχάριστη διαδικασία, αλλά σίγουρα έχει και παράπλευρα θέματα που μόνο μέσα από τα παιχνίδια μπορούμε να διορθώνουμε. Έγιναν αλλαγές και μας χρειάζεται σίγουρα χρόνος και παιχνίδια για να συνεχίσουμε μια προσπάθεια που δεν μας έδωσε αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά επειδή είναι νέα γενιά, είμαι σίγουρος ότι με βάση τη διάθεση και το ταλέντο που έχουν τα παιδιά μπορεί να μας δώσει πράγματα στο μέλλον».

Τελευταία προπόνηση της Εθνικής 🔚



Ραντεβού αύριο στο 🏟️ Puskas Arena pic.twitter.com/7pi7iI7fgw — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) March 30, 2026

Για το αν χρειάζεται να βάλει περισσότερη κυνικότητα:

«Θα έλεγα ότι δεν ήταν κυνισμός που μας έλειψε. Κάναμε κάποια λάθη σε μια εβδομάδα που ήταν πολύ σοβαρά και μέσα σε μια εβδομάδα αποκλειστήκαμε. Το να αλλάξουμε φιλοσοφία θα πρέπει πρωτίστως να αλλάξω τρόπο σκέψης αναφορικά με το τι θέλω να κάνω με την Εθνική με βάση το υλικό που έχουμε. Τρόπο παιχνιδιού ενδεχομένως μπορεί να αλλάξουμε ανάλογα με τον αντίπαλο, στο ποδόσφαιρο πάντα σκεφτόμουν ως προπονητής ξέρω πάντα ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να έχεις τον τρόπο να μπορείς να επιτεθείς ορθά και αυτό το στοιχείο πάντα το στήριζα.

Εμείς ως ομάδα σίγουρα πάντα υπάρχει η λογική ότι σε μερικά ματς μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά, ναι μπορούσαμε. Και σε παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας μπορούμε. Η ιδέα μας είναι να μπορούμε να δημιουργήσουμε, ώστε να εξαρτιόμαστε από το δικό μας παιχνίδι. Σαν προπονητής δεν θα αλλάξω τώρα τρόπο σκέψης όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Έχει λίγο παραπάνω ρίσκο, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν».

Για τις αλλαγές:

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γενικώς ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ που είχαν κληθεί σε όλα τα παιχνίδια και σε αρκετά παιχνίδια είχαμε κάνει κλήσεις παικτών για διάφορους λόγους. Για να καλέσουμε κάποιον σίγουρα αξίζει και σαν προπονητής κρίνω ότι μπορεί να μας δώσει κάποιες λύσεις σε κάποιες θέσεις. Και τώρα υπήρχαν παιδιά που θα μπορούσα να έχω καλέσει, άλλοι είχαν τραυματισμούς, άλλοι δεν είχαν παιχνίδια. Εγώ πάντα πρέπει να σκέφτομαι και πιο νωρίς για διαφορετικές λύσεις γιατί έχουμε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τις άλλες ομάδες. Μπορεί να υπάρχουν μεταγραφές και εκεί μπορεί να μην έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα, πραγματικά έχουμε ταλαντούχο και πολύ νέο γκρουπ. Όλες αυτές οι εμπειρίες με τα ματς της Εθνικής είναι διαφορετικές για αυτούς. Ως προπονητής βλέπεις ένα διάστημα πέρα από το φυσιολογικό ώστε να έχουμε κάποιες έτοιμες λύσεις. Όλοι περιμένουν αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται».

Για την επιστροφή του Ηρακλή:

«Ως άνθρωπος που πέρασε όλη του τη ζωή στον Ηρακλή είμαι πολύ χαρούμενος. Όλα αυτά τα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε ήταν κρίμα και για τον Ηρακλή και για τη Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετική ομάδα και εύχομαι να παραμείνει για πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία”.

Για τα διαφορετικά πράγματα που περιμένει από τους ποδοσφαιριστές: “Το είχα τονίσει και μετά το προηγούμενο ματς και πριν, ο στόχος μου πάντα ήταν πλέον να κάνουμε παιχνίδια επειδή είχαμε μια εξαιρετική πορεία στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και από τα μπαράζ ανεβήκαμε στο πρώτο. Αυτό αλλάζει πολλά. Η Εθνική ήταν πολλά χρόνια στο τρίτο γκρουπ και τα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση.

Σε αυτή τη διαδικασία μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα. Διαφορετικοί αντίπαλοι. Και στόχος μου είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και για διαφορετικά στιλ ποδοσφαίρου για να τεστάρουμε τον εαυτό μας. Το παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν πολύ χρήσιμο, με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από μια ομάδα με διαφορετικό στιλ. Η Ουγγαρία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει έναν προπονητή πολλά χρόνια, έπαιξε διαφορετικά πρόσφατα σε σχέση με το τελευταίο διάστημα. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού, που για εμάς είναι πρόκληση γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε πολύ στη λεπτομέρεια. Για να μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Με την Παραγουάη εμείς είχαμε την μπάλα, αλλά δεν ελέγχαμε τον ρυθμό γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε άμεσοι προς την εστία του αντιπάλου. Στα παιχνίδια το φθινόπωρο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια βρίσκουμε κάποιες αδυναμίες και είναι εμπειρίες που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για εμάς. Είναι παιδιά συγκεντρωμένα, έχουν στόχους με την Εθνική και στο επίπεδο που είμαστε δυσκολεύει το πράγμα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να έιμαστε ανταγωνιστικοί».

Για την Εθνική Ελπίδων:

«Υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ, με πολύ καλό προπονητή. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο. Ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί είναι σημαντικό και για τη συνέχεια στα προκριματικά και για την Εθνική στο μέλλον».