Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα στοιχεία που χρειάζεται να έχει η Εθνική Ελλάδας, στην έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ μίλησε και για τη «σύνδεση» με τον κόσμο.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τις πρώτες «μάχες» της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλησε να σταθεί στα στοιχεία που χρήζουν προσοχής.

Αρχικά, η «γαλανόλευκη» μπαίνει σε αυτήν την προκριματική φάση, με δύο εντός έδρας ματς, κόντρα σε Λευκορωσία (05/09) και Δανία (08/09).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, σε δηλώσεις του στο κανάλι της ΕΠΟ, τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πρέπει να ξεκινήσει με νίκη.

Έπειτα, ξεχώρισε δύο στοιχεία που θέλει να έχουν οι παίκτες του, εν όψει των δύο παιχνιδιών. Αυτά είναι, φυσικά, η αυτοσυγκέντρωση, αλλά και λίγη περισσότερη προσοχή, ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, μίλησε και για τη «σύνδεση» με τους φιλάθλους που γεμίζουν το γήπεδο και στηρίζουν την Εθνική ομάδα με τη φωνή τους.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο κανάλι της Εθνικής:

«Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτά τα προκριματικά και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι νέα πρόκληση για μας και θα χρειαστεί μία μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να τα καταφέρουμε.

Είναι λογικό να έχουμε προβληματισμούς για την κατάσταση των παικτών και τον βαθμό ετοιμότητας, διότι βρισκόμαστε όλοι στο ξεκίνημα μίας σεζόν. Έχουμε δύο ματς στην έδρα μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε και να ξεκινήσουμε καλά. Θα χρειαστεί πολλή προσοχή κι αυτοσυγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας για να προετοιμαστούμε.

Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μεγάλη παρουσία φιλάθλων σε όλα τα ματς. Και στο Nations League και στα φιλικά. Πιστεύω το ίδιο θα γίνει και στα δύο πρώτα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους και τη διάθεση να μας βοηθήσουν κι ελπίζω να είναι από τα όμορφα βράδια, όπως ήταν και τα προηγούμενα».