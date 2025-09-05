Η Ελλάδα ξεκίνησε ιδανικά κόντρα στη Λευκορωσία, βρίσκοντας από νωρίς γκολ με τον Καρέτσα, έπειτα από «μαγική» ασίστ του Παυλίδη!

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα για την Ελλάδα απέναντι στη Λευκορωσία!

Μόλις στο 3ο λεπτό της πρεμιέρας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε γκολ, ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε από την αρχή του ματς.

Ο Παυλίδης πάτησε περιοχή και απέφυγε όμορφα τους αντιπάλους του, έβγαλε υπέροχη ασίστ στον Καρέτσα στην απέναντι πλευρά και εκείνος, χωρίς να μαρκάρεται, εκτέλεσε με τη μία και έγραψε το 1-0!

Μάλιστα, η Ελλάδα συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες και να απειλεί, όμως ο γκολκίπερ της Λευκορωσίας κατάφερε να έχει απαντήσεις.