Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν για την Ελλάδα, για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Δανία (08/09, 21:45).

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η Ελλάδα δίνει το δεύτερο παιχνίδι της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τη Λευκορωσία (05/09, 5-1) η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Δανία (08/09, 21:45) σε ένα κατάμεστο Γ. Καραϊσκάκης!

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή και η ενδεκάδα, που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει, με τους Γιώργο Βαγιαννίδη, Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και Κώστα Τσιμίκα να ξεκινούν.

Στα χαφ θα είναι οι Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Χρήστος Ζαφείρης, ενώ μπροστά τους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Χρήστος Τζόλης, στην άλλη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και στην επίθεση ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης.