Ο Χρήστος Τζόλης στόχος της Γαλατάσαραϊ, στο φινάλε των μεταγραφών! Ετοιμάζουν πρόταση οι Τούρκοι, για τον εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ.

Ο Χρήστος Τζόλης δεν σταματά να «βλέπει» το όνομά του να… συνδέεται με διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Αυτήν τη φορά, όμως, τα ρεπορτάζ από την Τουρκία προχωρούν την υπόθεσή του ένα βήμα παραπέρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ δεν βρίσκεται απλώς στη μεταγραφική λίστα της Γαλατάσαραϊ, αλλά ετοιμάζεται κατάθεση πρότασης για την απόκτησή του.

Η «Τσιμ Μπομ» τον έχει θέσει ως βασικό στόχο της και με τις μεταγραφές να «κλείνουν» στις 12 Σεπτεμβρίου στην Τουρκία, σκοπεύει να «τρέξει» τις διαδικασίες για να προλάβει στο φινάλε των μεταγραφών, να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφή.

🚨🆕 #Galatasaray 🇬🇷

Christos Tzolis has been offered to Galatasaray. The 23-year-old Greek winger has 4 goals and 6 assists this season for Club Brugge and is now on the radar in Istanbul. pic.twitter.com/pALAQBBxSD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 7, 2025

Ο Χρήστος Τζόλης φαντάζει για τη Γαλατάσαραϊ ως ιδανικός αντικαταστάτης του Γιλμάζ, που ενδέχεται να αποχωρήσει εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τα εν λόγω ρεπορτάζ, οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα ποσό μεταξύ των 20 και 25 εκατομμυρίων ευρώ, για την απόκτηση του Έλληνα σταρ της Κλαμπ Μπριζ, που βάσει των ίδιων δημοσιευμάτων, δεν είναι αρνητικός σε αυτήν τη μεταγραφή.