Η ώρα της Εθνικής ομάδας πλησιάζει, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει τους εκλεκτούς τους ενόψει του πρώτου «παραθύρου» του προκριματικών του Mundial 2026.

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι; Η Εθνική ομάδα έχει βρει τον ρυθμό της, έχει στόχο, μέλλον, δυνατότητες και τους ανθρώπους να «κεφαλαιοποιήσουν» όλα τα παραπάνω! Συνεπώς, δεν υπήρχε λόγος για μεγάλες αλλαγές.

Η «γαλανόλευκη» μετρά αντίστροφα για την εκκίνηση των υποχρεώσεών της ούτως ώστε να επιστρέψει στα τελικά ενός Μουντιάλ. Το ταξίδι αρχίζει επί ελληνικού εδάφους, μιας και η Εθνική ομάδα θα υποδεχθεί πρώτα στις 5 του Σεπτέμβρη και μετά στις 8, τις Λευκορωσία και Δανία αντίστοιχα με στόχο το 2/2.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 25/8, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους παίκτες με τους οποίους θα δουλέψει και στους οποίους υπολογίζει για τα δύο αυτά παιχνίδια. Και η μοναδική αλλαγή σε σχέση με τα φιλικά του Ιουνίου, έχει να κάνει με τον Πέτρο Μάνταλο.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, συμπεριλήφθη στην αποστολή αντί του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, ο οποίος φέτος αγωνίζεται στη Γερμανία και τη Zweite Liga με την Φορτούνα Ντίσελντορφ, ως δανεικός από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Πιο αναλυτικά, οι διεθνείς που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.