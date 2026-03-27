Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την ήττα της Ελλάδας από την Παραγουάη (27/03, 0-1), μίλησε για το τι θέλει να «δει» στα φιλικά προετοιμασίας.

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στις οθόνες μας, μετά από πάρα πολλούς μήνες απουσίες. Το «τεστ» με την Παραγουάη (27/03, 0-1) δεν έφερε θετικό αποτέλεσμα, αφού η ομάδα της Λατινικής Αμερικής πήρε τη νίκη, με γκολ του Ντιέγκο Γκόμες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για το τι θέλει να «δει» από τη «γαλανόλευκη» στα φιλικά.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως θέλει να δει την ομάδα του να βελτιώνει τον τρόπο παιχνιδιού της, αλλά και τις αδυναμίες της.

Παράλληλα, μίλησε και για τον Ανδρέα Τεττέη, αλλά και την επιλογή να τον χρησιμοποιήσει στα «φτερά» της επίθεσης.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το τι είναι αυτό που δεν του άρεσε:

«Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο, παίζουμε με ομάδες που έχουν τους παίκτες που φτιάχνουν στιγμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, είναι αν βελτιώνεται ο τρόπος παιχνιδιού μας, όπως και οι αδυναμίες μας. Άρα, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ το ταλέντο, όσο η αντίληψη των καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν στο παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι δεν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού αυτός που θα μας έδινε μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση ή τρόπο να εκφράσουν οι παίκτες το ταλέντο σε σημεία που είναι καλοί για εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αργοί στη μεταφορά και αρκετά μονότονοι, όσον αφορά το κομμάτι της αλλαγής κατεύθυνσης στην επίθεση. Χάναμε χρόνο, δίναμε άνεση στον αντίπαλο να αμυνθεί, δεν βρίσκαμε τις επιλογές των παικτών στα σημεία που θα ήταν οι ίδιοι πιο επικίνδυνοι».

Για τον Τεττέη και τη θέση που έπαιξε αριστερά ή αν θα χρησιμοποιήσει δύο φορ:

«Θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια βάσει κάποιων στοιχεία. Ο Τεττέη είναι ένας καλός επιθετικός, έχει παίξει και στα άκρα. Θα ήθελα να δω τον ίδιο πιθανόν και στις δύο θέσεις. Η μία θέση είναι αυτή που αγωνίστηκε σήμερα για μισή ώρα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε είναι να τον δούμε σε μία θέση που δεν αγωνίζεται, το έκανε στο παρελθόν και να δούμε αν μπορεί να μας δώσει κάποιες επιλογές».