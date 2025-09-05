Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδας, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, κόντρα στη Λευκορωσία.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική του 3ου Ομίλου.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ελληνικής ομάδας για το ματς της πρεμιέρας.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τζολάκης, ενώ από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα είναι οι Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Τσιμίκας.

Στον χώρο του κέντρου θα είναι ο Κουρμπέλης με τον Ζαφείρη, ενώ σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους θα κινείται ο Τάσος Μπακασέτας.

Από εκεί και πέρα, στα δύο «φτερά» θα βρεθούν ο Τζόλης με τον Καρέτσα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης έχει επιλεχθεί ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Tσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.